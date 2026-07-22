FCS: Meisterschaftsauftakt zu Hause gegen Virtus Entella

Von: ka

Bozen – Der Spielkalender der neuen Serie-B-Meisterschaft wurde am Mittwochabend in Ascoli Piceno offiziell vorgestellt. Für den FCS beginnt die Saison am Wochenende des 22. August mit dem Heimspiel im Drusus-Stadion gegen Virtus Entella. Es folgen das Auswärtsspiel in Benevento sowie zwei weitere Heimspiele gegen Catanzaro und Modena.

Am Mittwochabend, den 22. Juli fand die offizielle Spielkalenderpräsentation der Serie B 2026/27 statt. Die Vorstellung des Spielplans für die 95. Auflage der Zweitligameisterschaft ging im prestigeträchtigen Rahmen des „Teatro dei Filarmonici“ in Ascoli Piceno über die Bühne. Veranstaltet wurde die Zeremonie von der Lega Serie B in Zusammenarbeit mit der Stadt Ascoli Piceno und dem Verein Ascoli Calcio.

Die 20 teilnehmenden Mannschaften der Serie B 2026/27 kennen seit Mittwochabend ihren Weg für die bevorstehende Saison. Der Meisterschaftsauftakt ist für Samstag, den 22. August angesetzt, wobei eine oder mehrere Partien auf Freitag, den 21. August vorverlegt werden können. Der letzte Spieltag wird zwischen dem 14. und 16. Mai 2027 ausgetragen.

Zum insgesamt vierten Mal in Folge sieht die Serie B einen asymmetrischen Spielplan vor. Dies bedeutet, dass die Reihenfolge der Begegnungen in der Rückrunde, unter Berücksichtigung verschiedener von der Lega Serie B vorgesehener Kriterien, nicht jener der Hinrunde entspricht.

Das Debüt des FC Südtirol in der Serie B-Meisterschaft 2026/27 erfolgt vor heimischer Kulisse. Im Rahmen des ersten Spieltags trifft die Mannschaft von Trainer Possanzini im Bozner Drusus-Stadion auf Virtus Entella (22. August). Für die Weißroten handelt es sich um das dritte Debüt auf heimischem Boden in den letzten vier Jahren, mit Ausnahme der vergangenen Spielzeit.

Das erste Gastspiel der neuen Meisterschaft steht für Kapitän Tait & Co. am zweiten Spieltag auf dem Programm. Die Weißroten sind dabei auswärts bei Benevento gefordert (29. August). Anschließend folgen für den FCS zwei weitere Heimspiele: Am Wochenende des 5. September treffen die Südtiroler in Bozen auf Catanzaro, während eine Woche später Modena im Drusus-Stadion zu Gast ist (12. September).

Das letzte Match der regulären Meisterschaft bestreiten die Weißroten am dritten Maiwochenende (14.-16. Mai) auswärts bei Hellas Verona.

DIE HINRUNDENSPIELE DES FC SÜDTIROL:

(Heimspiele in Großbuchstaben)

1. Spieltag: 22. August 2026: FC SÜDTIROL – VIRTUS ENTELLA

2. Spieltag: 29. August 2026: Benevento – FC Südtirol

3. Spieltag: 5. September 2026: FC SÜDTIROL – CATANZARO

4. Spieltag: 12. September 2026: FC SÜDTIROL – MODENA

5. Spieltag: 19. September 2026: Arezzo – FC Südtirol

6. Spieltag: 10. Oktober 2026: FC SÜDTIROL – ASCOLI

7. Spieltag: 17. Oktober 2026: Juve Stabia – FC Südtirol

8. Spieltag: 24. Oktober 2026: FC SÜDTIROL – SAMPDORIA

9. Spieltag: 27. Oktober 2026: Padova – FC Südtirol („Englische Woche“)

10. Spieltag: 31. Oktober 2026: FC SÜDTIROL – CESENA

11. Spieltag: 7. November 2026: Pisa – FC Südtirol

12. Spieltag: 21. November 2026: FC SÜDTIROL – CREMONESE

13. Spieltag: 24. November 2026: Palermo – FC Südtirol („Englische Woche“)

14. Spieltag: 28. November 2026: FC SÜDTIROL – MANTOVA

15. Spieltag: 5. Dezember 2026: Avellino – FC Südtirol

16. Spieltag: 8. Dezember 2026: Empoli – FC Südtirol („Englische Woche“)

17. Spieltag: 12. Dezember 2026: FC SÜDTIROL – HELLAS VERONA

18. Spieltag: 19. Dezember 2026: L.R. Vicenza – FC Südtirol

19. Spieltag: 27. Dezember 2026: FC SÜDTIROL – CARRARESE („Boxing Day“)

Winterpause: vom 28. Dezember 2026 bis zum 8. Jänner 2027.

DIE RÜCKRUNDENSPIELE DES FC SÜDTIROL:

(Heimspiele in Großbuchstaben)

20. Spieltag: 9. Jänner 2027: FC SÜDTIROL – BENEVENTO

21. Spieltag: 16. Jänner 2027: Ascoli – FC Südtirol

22. Spieltag: 23. Jänner 2027: FC SÜDTIROL – PALERMO

23. Spieltag: 30. Jänner 2027: Virtus Entella – FC Südtirol

24. Spieltag: 6. Februar 2027: FC SÜDTIROL – AVELLINO

25. Spieltag: 13. Februar 2027: Modena – FC Südtirol

26. Spieltag: 20. Februar 2027: FC SÜDTIROL – AREZZO

27. Spieltag: 27. Februar 2027: Catanzaro – FC Südtirol

28. Spieltag: 2. März 2027: FC SÜDTIROL – L.R. VICENZA („Englische Woche“)

29. Spieltag: 6. März 2027: Mantova – FC Südtirol

30. Spieltag: 13. März 2027: Carrarese – FC Südtirol

31. Spieltag: 20. März 2027: FC SÜDTIROL – PISA

32. Spieltag: 3. April 2027: Cesena – FC Südtirol

33. Spieltag: 10. April 2027: FC SÜDTIROL – EMPOLI

34. Spieltag: 17. April 2027: Cremonese – FC Südtirol

35. Spieltag: 24. April 2027: FC SÜDTIROL – PADOVA

36. Spieltag: 1. Mai 2027: Sampdoria – FC Südtirol

37. Spieltag: 8. Mai 2027: FC SÜDTIROL – JUVE STABIA

38. Spieltag: 14. Mai 2027: Hellas Verona – FC Südtirol

SPIELTAGSÜBERSICHT DER SERIE B 2026/27:

Erster Spieltag: Der Auftakt der Serie B-Meisterschaft ist für Samstag, den 22. August 2026 terminiert. Eine oder mehrere Partien des ersten Spieltags können auf Freitag, den 21. August 2026 vorverlegt werden.

Englische Wochen: 27. Oktober 2026; 24. November 2026; 8. Dezember 2026; 2. März 2027.

Länderspielpausen: Samstag/Sonntag, 26./27. September 2026; Samstag/Sonntag, 3./4. Oktober 2026; Samstag/Sonntag, 14./15. November 2026; Samstag/Sonntag, 27./28. März 2027.

Letzter Spieltag: 14.-16. Mai 2027.

Spielkalender Serie B 2026-2027