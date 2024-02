FCS-Primavera 2 holt Unentschieden bei Cittadella

Bozen/Cittadella – Die Granata Patavini und die Weißroten trennen sich 1:1-Remis

Nach dem Heimsieg gegen Como holt die Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol in der Ferne einen Punkt: im Rahmen des 19. Spieltags, des vierten der Rückrunde von Kreis A, holen die Weißroten unter der Leitung von Mister Manuel Iori in Arsego gegen Cittadella ein 1:1 (0:1)-Unentschieden. Die Gastgeber gehen wenige Sekunden nach Anpfiff in Führung, Casagrande trifft mit einem Schuss aus kurzer Distanz zum 0:1 (1.), ehe die Gäste nach dem Seitenwechsel durch den eingewechselten Padovani ausgleichen können: er verwandelt einen Elfmeter sicher (66.). Der FCS befindet sich ab der 71. Spielminute in Überzahl, Sanogo sieht wegen vehementen Protestierens direkt die rote Karte und wird des Feldes verwiesen – die Weißroten können daraus jedoch nicht mehr Kapital schlagen.

CITTADELLA – FC SÜDTIROL 1:1 (1:0)

CITTADELLA: Squizzato, Piras, Pellegrini, Nwoke, Gallesio (28. Canton), Doro, Djibril (82. Zampieri), Saggionetto (28. Silvestri), Casagrande, Omoregie (71. Ferronato), Sanogo

Auf der Ersatzbank: Gasperini, Bonotto, Beghetto, Basso, Nuti, Librizzi

Trainer: Maurizio Rossi

FC SÜDTIROL: Dregan, Sula (46. Balde), Testa (89. Costa), West, Rottensteiner, Canonici (90 + 1. Tahiri), Loncini (60. Padovani), Brik, Messner, Pellegrino, Hofer (85. Cangert)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Cacciatore, Gander, Acatullo, Buonavia, Margoni

Trainer: Manuel Iori

SCHIEDSRICHTER: Samuele Andreano (Prato) | I. Montanelli (Lecco) & M. Cardona (Catania)

TORE: 1:0 Casagrande (1.), 1:1 Elfmeter Padovani (66.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Doro, Piras, Sula, Loncini, Testa, Hofer

Rote Karte – Sanogo (C | vehementes Protestieren, 71.)