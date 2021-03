FCS-Primavera 3 feiert ihren ersten Sieg

Eppan – Drittes Spiel der Saison, zweites Heimspiel – das erste nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs – für die älteste weiß-rote Jugendmannschaft. Im FCS Center in der Sportzone Rungg gewinnen die Jungs von Mister Salvo Leotta im Rahmen des vierten Spieltag von Kreis B mit 1:0 gegen Legnago Salus. Die höchste Jugendliga der Lega Pro, in der laufenden Saison “Primavera-3 Dante Berretti” genannt, hatte am vergangenen 24. Oktober begonnen, als der FCS zuhause von Albinoleffe (0:1) geschlagen wurde. Es folgte die Zwangspause über den Winter und die erneute Aufnahme der Liga: am 20. Februar konnten die Weiß-Roten bei Feralpisalò (0:0) ein Unentschieden erreichen.

Vor Kurzem gab es außerdem die Verlegung des Heimspiels gegen Virtus Vecomp Verona, heute folgte schließlich die Partie gegen Legnago, welche durch das Tor von Sartori in der 22. Minute entschieden wurde: er nimmt im Strafraum einen tiefen Pass an und verwandelt durch einen maßgenauen Diagonalball von rechts ins lange linke Eck. Im weiteren Verlauf lassen die Jungs von Salvo Leotta einige Chancen liegen: je zweimal in Person von Mayr und Sinn, einmal durch Bussi und ein weiteres Mal durch Sartori. Die Gäste werden ganz zu Beginn mit Zanetti und vor der Pause dreimal durch Abschlüsse von Albertin von außerhalb des Strafraums gefährlich – Keeper Theiner ist stets auf der Hut.

In der zweiten Halbzeit wehrt der Torwart der Weiß-Roten einen weiteren giftigen Abschluss von Albertin per Fußabwehr zur Ecke ab, auf der Gegenseite verpasst Bussi den zweiten Treffer für die Hausherren. Abschließend konnte Legnago durch Zanetti (Schuss seitlich vorbei) und Pasini (Abwehr von Theiner zur Ecke) nicht den Ausgleich erzwingen. Bereits am kommenden Dienstag, den 16. März, ist die Primavera-Mannschaft des FCS wieder in ihrer Heimstätte im Einsatz – zum Nachholspiel gegen Virtus Vecomp Verona. Nächsten Samstag (20.03.) gastieren die Weiß-Roten dann in Padua.

FC SÜDTIROL – LEGNAGO SALUS 1:0 (1:0)

FC SÜDTIROL: Theineer, Sinn, Sade (46. Policano), Heinz, Sonnenburger, Cominelli (75. Buccella), Margoni (66. Manfredi), Bussi, Sartori, Lohoff (34. Zandonatti), Mayr (75. Aermani)

Auf der Ersatzbank: Marano, Gruber, Leka, Lechl

Trainer: Salvo Leotta

LEGNAGO SALUS: Calabretta, Cecchetto (60. Pasini), Moracchiato, Saviato (83. Corso), Zanetti, Meneghetti (46. Vukovic), Ferraro, Barotto, Melaca, Albertini (61. Berini), Gugole (71. Alberti)

Auf der Ersatzbank: Maimihai, Mainetti, Signoretto, A. Travaglini, M. Travaglini, Bonomo

Trainer: Montorio

SCHIEDSRICHTER: Gabriele Mery aus Bozen (Die Assistenten: Salerno & Lannz aus Bozen)

TOR: 1:0 Sartori (22.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Bussi, Manfredi, Ferraro