FCS und Padua trennen sich 1:1-Remis

Abano Terme/Bozen – Die Weißroten unter der Leitung von Mister Salvo Leotta holen in Abano Terme einen Punkt.

Das direkte Duell im oberen Tabellendrittel der nationalen Primavera 2-Meisterschaft endet Remis: die AC Padua und der FCS trennen sich im Rahmen des 13. Spieltags, des letzten der Hinrunde, mit einem 1:1-Unentschieden. Somit holen die Weißroten gegen die Biancoscudati in Abano Terme nach der knappen Heimniederlage am letzten Wochenende zuhause gegen Albinoleffe wieder Zählbares – und dies nach Rückstand: die Gastgeber gehen nämlich in Minute 64 durch einen Kopfstoß von Degbe nach einem Standard in Führung, ehe Padovani vom Elfmeterpunkt ausgleichen kann (77.).

AC PADOVA – FC SÜDTIROL 1:1 (0:0)

AC PADOVA: Mangiaracina, Zorzetto, Siviero (81. Destro), Caporello, Boi, Simionato, Benhassine, Giacometti (63. Salvagno), Montrone (55. Degbe), Badali (63. Toldo), Beccaro (81. Grosu)

Auf der Ersatzbank: Rossi, Susanu, Marlon, Gobbato, Varagnolo, Uliana, Targa

Trainer: Luca Rossettini

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde, Hofer, Gander, Rottensteiner, Lochner (69. Perin), Buonavia (69. Halili), Brik, Cangert (78. Naffaa), Padovani (90 + 3. Bahai), Fontana

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Cacciatore, Del Pin, Paternoster

Trainer: Salvatore Leotta

SCHIEDSRICHTER: Silvia Gasperotti (Rovereto) | N. Haber (Ravenna) & D. Rignanese (Rimini)

TORE: 1:0 Degbe (64.), 1:1 Padovani (FE, 77.)

ANMERKUNGEN – Gelbe Karten: Beccaro (PAD) / Gander, Buonavia (FCS)