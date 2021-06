FCS verlängert mit Kévin Vinetot

Bozen – Kévin Mathieu Vinetot hat seinen Vertrag beim FC Südtirol bis Juni 2023 verlängert. Der französische Innenverteidiger, der im Sommer 2017 nach Bozen wechselte, bindet sich somit für zwei weitere Jahre an den Südtiroler Proficlub.

„The Wall“, so wird Vinetot von den Südtiroler Fans genannt, wurde am 14. Juni 1988 in Viellers-le-Bel, einem Vorort von Paris, geboren. Fußballerisch großgeworden ist er in der westfranzösischen Region Bretagne, im Jugendsektor von Guingamp. Die Jugendabteilung des EAG zählt nach wie vor zu den renommiertesten Talentschmieden des französischen Fußballs und bildete in den vergangenen Jahrzehnten Superstars wie Drogba, Malouda und Candela aus. Im Alter von 20 Jahren wechselte Vinetot erstmals nach Italien, um bei Giulianova in der Serie C2 zu unterschreiben. Dank seiner starken Leistungen in den Abruzzen kam es zu einem Deal mit dem FC Crotone, für welchen er insgesamt drei Serie B-Meisterschaften bestritt. Vor seinem Wechsel zum FC Südtirol im Sommer 2017, stand Vinetot bei Lecce, Albinoleffe und Mantua – jeweils in der Serie C – unter Vertrag.

Mit Vinetot als Abwehrchef erreichte der FCS in der vergangenen vier Saisonen einen zweiten, einen sechsten, einen vierten und einen dritten Tabellenplatz. Der 32jährige Franzose hat bisher 134 Pflichtspiele für den FC Südtirol bestritten und wurde in der letzten Saison in den ehrenvollen „Club 100“ aufgenommen.

„Bei meiner Ankunft in Südtirol fühlte ich mich sofort wie zuhause. Im Laufe dieser Jahre habe ich stets die Zuneigung des Clubs und der Fans gespürt und bin deshalb überglücklich, weiterhin für den FC Südtirol spielen zu dürfen. Es ist nichts Selbstverständliches, einen Verein zu finden, wo alle Abläufe so professionell geregelt sind.“

Was das Sportliche anbelangt, äußerte sich Vinetot wie folgt: „Wir kommen von einer recht erfolgreichen Saison. Es fehlte nicht viel, um aus einer starken eine unvergessliche Meisterschaft zu machen. Die Mannschaft war heuer voll mit großartigen Jungs und ich bin mir sicher, dass es auch in Zukunft so sein wird. Ich kann es kaum erwarten, in die neue Saison zu starten und das Projekt des Clubs weiterzubringen.“

Der FC Südtirol freut sich über die Vertragsverlängerung mit Kévin Vinetot und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg in Bozen.