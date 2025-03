FCS Women unterliegen in Vicenza

Von: ka

Bozen – Am 21. Spieltag, dem sechsten der Rückrunde, müssen sich die Weißroten unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta nach zuletzt acht Siegen in Folge knapp mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

Die FCS-Damen müssen nach zuletzt acht Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen: im Rahmen des 21. Spieltags, des sechsten der Rückrunde, der Serie C (Kreis B) unterliegen die Mädels unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta auswärts Vicenza Calcio Femminile mit 1:2 (1:1). Dabei gehen die Weißroten früh in Führung, nach Zuspiel von Costisella ist es Santin, die mit ihrem sehenswerten Diagonalschuss mit rechts zum 1:0 trifft (9.) – doch die Antwort der Gastgeberinnen folgt postwendend: Ponte gewinnt in der FCS-Box einen Zweikampf und netzt aus der Drehung zum schnellen 1:1-Ausgleich ein (12.). Das Siegtor der Vicentine kommt in der Schlussphase, erneut durch Ponte: ihr Tap-In aus kurzer Distanz findet den Weg zum 2:1-Endstand in die Maschen (83.).

VICENZA CALCIO FEMMINILE – FC SÜDTIROL WOMEN 2:1 (1:1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: Pazzocco, Missiaggia, Gobbato, Orsini (71. Zoppi), Ponte, Balestro, Orlandi (88. Imparato), Bauce (50. Vogli), Spinelli (90. Goretti), Marchiori

Auf der Ersatzbank: Dekaj, Antoniazzi, Lazzari, Pegoraro, Martini

Trainer: Andrea Rizzolo

FC SÜDTIROL WOMEN: Holzer, Tschöll, Oberhuber Ladstätter, Ruaben (62. Maloku), Kiem, Prearo, Santin, Costisella (66. Peer), Stockner (84. Miraldi), Bielak (89. Redza)

Auf der Ersatzbank: Graus, Mittermaier, Dorfmann, Bauer

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Riccardo Borghi (Modena) | N. Sandri & K. Dalla Pria (Vicenza)

TORE: 0:1 Santin (9.), 1:1 & 2:1 Ponte (12., 83.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Prearo (FCS)