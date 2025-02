Fehérvár und Pustertal mit der ersten Chance auf das Viertelfinale

Von: mk

Bozen – Am morgigen Dienstag findet in der win2day ICE Hockey League der zweite Pre-Playoff-Spieltag statt. Dabei haben Hydro Fehérvár AV19 und der HC Pustertal die erste Chance, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. ORF Sport+ überträgt die Partie der spusu Vienna Capitals gegen Fehérvár ab 19:10 Uhr live. Sollten beide Pre-Playoff-Duelle am Dienstag entschieden werden, findet der Playoff-Pick direkt im Anschluss an die Spiele statt. Dieser wird live auf dem YouTube-Kanal der win2day ICE Hockey League übertragen. Die Viertelfinal-Paarungen werden zudem unmittelbar nach dem Pick auf allen Kanälen der ICE Hockey League kommuniziert.

spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19

Wien musste sich zum Auftakt der Pre-Playoff-Serie bei Fehérvár knapp mit 1:2 geschlagen geben. Es war der dritte Saisonsieg der Ungarn im fünften Duell. Somit hat der Tabellensiebte des Grunddurchgangs am Dienstag die erste Chance, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. ORF Sport+ überträgt das Must-Win-Game für Wien ab 19.10 Uhr live aus der STEFFL Arena. Die Begegnung ist zudem im kostenlosen Livestream auf www.on.orf.at abrufbar.

HC Pustertal – Olimpija Ljubljana

Im zweiten Pre-Playoff-Duell startete Pustertal mit einem 2:1-Overtime-Sieg in Ljubljana in die Serie. Daniel Glira erzielte in der 65. Minute den Game-Winner zu Gunsten der Südtiroler, die somit vor heimischem Publikum den zweiten Viertelfinal-Einzug in Folge perfekt machen können. Der Erfolg am Sonntag war zugleich der erste Saisonsieg von Pustertal über Olimpija. In der vergangenen Saison standen sich beide Teams ebenfalls im Pre-Playoff gegenüber. Damals startete auch der HCP mit einem Sieg in die Serie, am Ende ging es ins Entscheidungsspiel, welches das Team aus Bruneck in der Overtime für sich entscheiden konnte. In weiterer Folge erreichte Pustertal sogar das Halbfinale.

Playoff-Pick live auf YouTube

win2day ICE Hockey League:

Dienstag, 25.02.2025:

19.15 Uhr: spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19

Referees: PIRAGIC, SMETANA, Bedynek, Durmis. | >> ORF Sport+ <<

Stand in der “best-of-3“-Serie: 0:1

19.45 Uhr: HC Pustertal – Olimpija Ljubljana

Referees: HUBER A., NIKOLIC K., Mantovani, Pardatscher. | >> live.ice.hockey <<

Stand in der “best-of-3“-Serie: 1:0