Feller in Hochgurgl zur Halbzeit Slalom-6. – McGrath führt

Von: apa

Manuel Feller und Fabio Gstrein liegen in Hochgurgl beim zweiten Saison-Slalom im alpinen Skiweltcup nach dem ersten Durchgang in Schlagdistanz auf einen Stockerlplatz. Die beiden Tiroler setzten sich im Heimrennen im winterlichen Ötztal am Samstag zunächst auf die Plätze sechs und acht. Feller hat 43/100 Sekunden Rückstand auf den norwegischen Führenden Atle Lie McGrath, Gstrein geht mit einem Aufschlag von 64/100 in den zweiten Durchgang. Dieser startet um 13.30 Uhr.

McGrath führt zur Halbzeit vor dem finnischen Newcomer Eduard Hallberg und dem Schweizer Tanguy Nef, die zeitgleich (+0,17 Sek.) auf Rang zwei liegen. Feller fehlen damit 26/100 aufs Podest. Drittbester Österreicher ist Simon Rueland (+0,73), der zusammen mit Levi-Sieger Lucas Pinheiro Braathen auf Rang elf liegt. Dahinter ist Marco Schwarz – nach 45 Läufern – 13. (+0,81). Michael Matt, der beim Slalom-Auftakt in Levi als Neunter noch bester ÖSV-Läufer gewesen war, verpatzte seinen Lauf und verpasste wie seine Teamkollegen Adrian Pertl und Joshua Sturm den zweiten Durchgang.