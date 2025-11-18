Aktuelle Seite: Home > Sport > Flash Mob anlässlich der Special Olympics in den Abruzzen
Flash Mob anlässlich der Special Olympics in den Abruzzen

Dienstag, 18. November 2025 | 11:19 Uhr
FLASH MOB – anlässlich der Winterspiele in den Abruzzen vom 02. bis 06. März 2026
Special Olympics Südtirol
Von: Ivd

Bozen/Meran – Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und mit Mehrfachbehinderung. Sie ist vom Olympischen Komitee offiziell anerkannt und darf als einzige Organisation „Olympics“ weltweit benutzen. Gegründet wurde die Bewegung 1968 in Washington von Eunice Kennedy-Shriver, einer Schwester des US-Präsidenten John F. Kennedy.

Inzwischen ist die Bewegung in 180 Staaten vertreten und ihr Motto ist Inklusion und vor allem auch Miteinander im Unified Sports.

Sport ist gerade auch für Menschen mit besonderer Begabung – und das sind unsere Special Olympics – sehr wichtig, dies gilt für Winter-, als auch Sommersportarten gleichermaßen. Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen leisten in vielen Sportarten außerordentliche Leistungen und dies gilt auch für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung.

Darauf und auf die Nationalen Winterspiele vom 02. März bis 06. März 2026 in den Abruzzen möchten das Team Special Olympics Südtirol mit zwei Flash-Mobs aufmerksam machen. Dieser finden am Montag um 18-30 Uhr in Bozen und nächsten Samstag um 11.30 Uhr in Meran statt.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

