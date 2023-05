Florida noch einen NHL-Sieg vom Stanley-Cup-Finale entfernt

Die Florida Panthers sind noch einen Sieg vom Einzug ins Stanley-Cup-Finale der NHL entfernt. Gegen die Carolina Hurricanes reichte am Montag (daheim) daheim ein Tor im zweiten Drittel des Kanadiers Sam Reinhart zur 3:0-Führung in der “best-of-seven”-Serie. Es war wieder eine enge Partie, die ersten beiden Matches hatten die Panthers auswärts gar erst jeweils nach Verlängerung gewonnen. Die erste Chance zum Aufstieg besteht am Mittwoch (Ortszeit) wieder in Fort Lauderdale.

Wieder überragend bei Florida war der russische Goalie Sergej Bobrowski, in den drei Partien gemeinsam hielt er 132 von 135 Schüssen. Die Panthers, im Osten als letztes Team in die Play-offs gerutscht, entpuppen sich da als Favoritenschreck. In der ersten Runde hatte die Franchise den Qualifikationssieger Boston ausgeschaltet, ehe im Viertelfinale die Toronto Maple Leafs besiegt wurden. Nun fehlt eben nur noch ein Erfolg, um zum zweiten Mal und zum ersten Mal seit 1996 in das Stanley-Cup-Endspiel einzuziehen.

NHL-Ergebnis vom Montag – Play-off-Halbfinale (“best of seven”):

Finale Eastern Conference: Florida Panthers – Carolina Hurricanes 1:0. Stand in der Serie: 3:0