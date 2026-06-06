Fotofinish entscheidet Dolomites Saslong Half Marathon

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Gröden/Fassatal – Bei der achten Ausgabe des Dolomites Saslong Half Marathon haben sich Andrea Prandi und Martina Cumerlato die Siege gesichert. Die 21 Kilometer lange Strecke mit rund 900 Höhenmetern führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund um die Langkofelgruppe in den Dolomiten.

Für besondere Spannung sorgte das Rennen der Männer. Andrea Prandi aus Bormio und Titelverteidiger Alex Oberbacher lieferten sich bis zum Schluss ein Duell um den Sieg. Nach einem gemeinsamen Schlussspurt entschied schließlich das Fotofinish zugunsten von Prandi, der mit einem Vorsprung von einer Hundertstelsekunde gewann. Rang drei ging an Andreas Reiterer aus Hafling. Als Vierter erreichte Luca Clara aus Klausen das Ziel.

Bei den Frauen setzte sich Martina Cumerlato aus Vicenza durch. Die Athletin des ASV Gherdëina Runners übernahm früh die Führung und verteidigte ihren Vorsprung bis ins Ziel. Nach ihrem Erfolg im Jahr 2022 war es ihr zweiter Sieg bei der Veranstaltung. Auf den weiteren Podestplätzen folgten die Deutsche Annika Seefeld und die Grödnerin Nora Goller.

Austragungsort des Rennens war erneut das Hochplateau von Monte Pana. Die Veranstaltung war bereits Wochen vor dem Start ausgebucht und erreichte mit 600 Teilnehmenden die maximale Starterzahl. Organisiert wurde der Lauf vom ASV Gherdëina Runners gemeinsam mit zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern.