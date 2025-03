Foxes gehen in der Serie wieder in Führung

Von: ka

Bozen – Ein weiterer hochspannender Abend in der Serie zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC iDM Wärmepumpen VSV: Vor 4.200 Zuschauern in der Sparkasse Arena holen sich die Foxes den Vorteil in der Best-of-Seven-Serie zurück und bezwingen die Kärntner mit 3:1. Ein sehr ausgeglichenes Spiel, das Bozen im zweiten Drittel dank Bourques Tor wieder in die Spur bringt und im dritten Drittel mit Treffern von Hults und Bradley für sich entscheidet. Spiel 4 findet am Sonntag um 17:30 Uhr in der Stadthalle Villach statt und wird live auf DAZN, TV33 und ORF Sport+ übertragen.

Spielverlauf:

Trainer Glen Hanlon nimmt erneut Änderungen in der Offensive vor, stellt die Reihen um und bringt Brunner zurück in die Rotation.

Das erste Drittel ist ausgeglichen. Die ersten Chancen gehören den Weiß-Roten: Finoro wird von Hults bedient, kann aus kurzer Distanz aber nicht entscheidend abfälschen. Kurz darauf hat Halmo eine Doppelchance zur Führung, doch Cannata hält stark. Der VSV versucht es mit Pearson und später während des ersten Powerplays des Spiels, aber Bozen verteidigt geschickt. Nach Ablauf der Strafe kreiert Helewka zwei gute Gelegenheiten, doch es sind die Gäste, die in Führung gehen: In der 18. Minute wird Rauchenwald im Slot vergessen, sein Schuss wird von Richter zwischen Harveys Schonern ins Tor abgefälscht. 0:1 nach 20 Minuten.

Das zweite Drittel verläuft in Wellenbewegungen, mit Chancen auf beiden Seiten. Bozen spielt druckvoll, tut sich aber mit der Chancenverwertung schwer. Halmo scheitert nach starker Vorarbeit von Saracino allein vor Cannata, dann sorgt Bradley für Gefahr. Der VSV hält dagegen und zwingt Bozen zu brenzligen Situationen in der Defensive. Doch in der 30. Minute fällt der verdiente Ausgleich: Bourque gewinnt ein Bully, bekommt die Scheibe an der blauen Linie und hämmert sie unhaltbar ins Netz. Die Gastgeber beflügelt das Tor, Sekunden später trifft Christoffer nach einer abgefälschten Scheibe den Pfosten. Doch auch defensiv schleichen sich Fehler ein: Hancock trifft den Pfosten im Eins-gegen-eins mit Harvey, der kurz darauf einen Slapshot von Hughes mit der Fanghand entschärft. Kurz darauf prüft Saracino Cannata nach einem Traumpass von McClure. In den Schlusssekunden des Drittels erspielt sich Bozen sein erstes Powerplay.

Im dritten Drittel bleibt es weiterhin spannend und ausgeglichen – bis zur 52. Minute: Lindner bleibt nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Christoffer am Eis liegen, das Spiel läuft weiter und die Foxes setzen nach: Hults kommt zum Abschluss und trifft ins Tor. Der VSV protestiert heftig, doch nach Videobeweis wird das Tor gegeben. Coach Tuomie reagiert mit einer wütenden Geste und kassiert dafür zwei Strafminuten. Im darauffolgenden Powerplay sorgt Bradley für die Entscheidung: In der 53. Minute trifft er nach einem präzisen Zuspiel von Saracino zum 3:1. Der VSV kann sich offensiv nicht mehr entscheidend formieren, während Bozen noch einen Empty-Net-Treffer knapp verpasst. Mit der Schlusssirene steht der 3:1-Erfolg der Foxes fest.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 3 – 1 [0-1; 1-0; 2-0] – Serie: 2-1

Tore: 17:40 Marco Richter (0-1); 29:20 Simon Bourque (1-1); 51:11 Cole Hults (2-1); 52:07 Matt Bradley PP1 (3-1)

Torschüsse: 36-31

Strafminuten: 4-4

Schiedsrichter: Ofner, Smetana / Pardatscher, Riecken

Zuschauer: 4.175