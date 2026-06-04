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Ein Tor von Rayan Cherki war für Frankreich zu wenig

Frankreich-Pleite im ersten WM-Test – Spanien nur mit Remis

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 23:18 Uhr
Ein Tor von Rayan Cherki war für Frankreich zu wenig
APA/APA/AFP/LOIC VENANCE
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Von: apa

Vizeweltmeister Frankreich ist enttäuschend in seine Vorbereitung auf die Fußball-WM gestartet. Die Franzosen mussten sich am Donnerstag in einem Testspiel in Nantes der Elfenbeinküste mit 1:2 geschlagen geben. Stürmerstar Kylian Mbappe wurde zur Pause beim Stand von 1:0 ausgewechselt. Mit Spanien vermochte auch ein weiterer Mitfavorit nicht zu überzeugen. Der Europameister musste sich in seinem letzten WM-Test auf heimischem Boden gegen den Irak mit einem 1:1 begnügen.

Rayan Cherki brachte die davor neun Spiele in Folge ungeschlagenen Franzosen kurz vor der Pause in Führung (45.). Nach Seitenwechsel schlug aber noch Guela Doue (53.) und Amad Diallo (84.) zu. Am Montag testet das Starensemble von Frankreichs Teamchef Didier Deschamps noch in Lille gegen Nordirland.

Die Spanier bestreiten ihre Generalprobe bereits in Übersee – ebenfalls am Montag in Puebla in Mexiko gegen Peru. Gegen den Irak war in La Coruna lediglich Ferran Torres erfolgreich (16.). Der Ausgleich für den Außenseiter gelang Marchas Doski (27.). Schweden verabschiedete sich mit einem 2:2 in Solna bei Stockholm gegen Griechenland von den eigenen Fans Richtung WM.

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