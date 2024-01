Franky on Fire: Kapitän führt Foxes zum Sieg

Bozen – Endlich hat es geklappt: dem HCB Südtirol Alperia gelang im Match gegen Hydro Fehervar AV19 nach vier Niederlagen in Folge mit einem 5:3 Sieg der langersehnte Befreiungsschlag. Die Foxes lagen nach vierzig Minuten noch mit einem Tor in Rückstand, ein Energieanfall im Schlussabschnitt mit zwei Treffern von Kapitän Frank besiegelte den Erfolg der Talferstädter, die nun wieder in die Top Six zurückgekehrt sind.

Das Match.

Alle Mann an Bord vermeldete auch heute Coach Glen Hanlon, Starting Goalie war Vallini. Harvey nahm als Backup auf der Spielerbank Platz, er benötigt nach fast 20 Tagen ohne Spielpraxis noch einige Trainingseinheiten für seinen ersten Einsatz im weißroten Trikot.

Nach knapp fünf Minuten läutete Valentine mit einem Gewaltschuss von der blauen Linie die Feindseligkeiten ein, Frank schnappte sich den Rebound und brachte Bozen in Führung. Die Freude war jedoch von kürzester Dauer, denn 25 Sekunden später stellte Phillips mit einem Distanzschuss den Ausgleich her. Nachdem Vertes mit einem Loch Pass allein vor Vallini an diesem scheiterte und auf der Gegenseite Brunner an Roy, brachte Bartalis die Ungarn in Führung: er wurde im Slot alleingelassen und netzte einen Schlenzer von Stipsicz in die Maschen. Kurz vor Drittelende hatten die Weißroten durch McClure und Ford, der nur durch ein Foul gestoppt wurde, den Ausgleich auf dem Schläger.

Erste Chance im mittleren Abschnitt für die Hausherren durch Phillips aus dem hohen Slot, Bozen antwortete mit einer Top Chance von Ford, der einen Rückpass von Frank Volley übernahm, Roy verwehrte ihm den Treffer. Fehervar belagerte bei einem Powerplay das weißrote Drittel, die Gäste retteten sich mit Mühe über die Runden. Inmitten einer starken Phase der Hausherren schnappte sich Mantenuto die Scheibe an der Mittellinie, zündete den Turbo und zirkelte die Scheibe genau in die hohe Ecke. Bei einem weiteren Rückpass, diesmal von Ford auf Thomas, scheiterte dieser ebenfalls am ungarischen Goalie, während Halmo in einen weiteren Fehlpass der Hausherren lief, seine Bombe aus mittlerer Distanz lenkte Roy zur Seite. Glück für die Foxes nach einem Abschluss von Leclerc, die Scheibe blieb nämlich kurz vor der ominösen Linie liegen. Bei einer weiteren Überzahl für die Talferstädter liefen diese in einen schnellen Konter der Ungarn, das Duo McGauley-Bartalis ließ Vallini keine Abwehrmöglichkeit.

Der Schlussabschnitt wurde durch einen Big Save von Vallini auf Leclerc eröffnet, dann drückten die Gäste aufs Gaspedal: bei einer zeitverzögerten Strafe brachte Teves die Scheibe vor das ungarische Gehäuse, Frank stand goldrichtig und lenkte entscheidend ab. Valentine und Thomas hatten die Bozner Führung auf dem Schläger, für Fehervar vergab zweimal Vertes. Die Spannung lag in der Luft, Vallini hielt sein Team mit einer Rettungstat gegen Leavens aus kurzer Distanz im Spiel, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff dann der entscheidende Moment: Ford war der Vorarbeiter mit einem Zuspiel zur Mitte, Frank war zum dritten Mal zur Stelle und Bozen war in Führung. Die Foxes ließen gegen sechs ungarische Feldspieler nichts mehr anbrennen und erzielten durch Frigo noch einen Empty-Netter.

Frank & Co. haben nun einige Tage Verschnaufpause, die nächste Begegnung steht erst am kommenden Sonntag, 14. Jänner, in der Hala Tivoli gegen HK SZ Olimpija auf dem Programm (18:00 Uhr mit Direktübertragung auf VB33).

Hydro Fehervar AV19 – HCB Südtirol Alperia 3:5 (2:1 – 1:1 – 0:3)

Die Tore: 04:53 Daniel Frank (0:1) – 05:18 Markus Phillips (1:1) – 09:15 Istvan Bartalis (2:1) – 32:45 Daniel Mantenuto (2:2) – 38:32 SH1 Istvan Bartalis (3:2) -45:12 Daniel Frank (3:3) – 57:52 Daniel Frank (3:4) – 59:03 EN Luca Frigo (3:5)

Schiedsrichter: Fichtner/Nagy – Gatol/Zgonc

PIM: 6:4

Torschüsse: 36:39

Zuschauer: 1887