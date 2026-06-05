Frischer Wind in den Angriff beim HC Pustertal

Von: mk

Bruneck – Der HC Falkensteiner Pustertal versucht weiterhin an einem starken Kader für die nächste ICE Hockey League Saison zu basteln. Dabei wird, wie in den Jahren zuvor versucht, Kontinuität zu erreichen, gleichzeitig aber stets für frischen Wind im Kader zu sorgen.

Der neue Stürmer Luke Moncada soll für diesen frischen Wind sorgen, hat kürzlich seinen 26. Geburtstag gefeiert, und verfügt über mehrjährige Liga-Erfahrung.

Der Linksschütze aus Ontario/Kanada hat seine Juniorenzeit in der Ontario Hockey League gespielt, und sein Debut im Profi-Eishockey ausgerechnet in der verkürzten Corona-AHL-Saison gefeiert. In den Jahren 2021 bis 2025 traf Moncada stets als Gegner auf die Wölfe. Zunächst mit den Vienna Capitals, dann gleich drei Jahre mit dem HC Asiago. Nach dem Ausscheiden aus der Liga folgte der Wechsel von Asiago nach Gröden, wo Moncada starken Anteil am Alps-Titel der „Furie“ hatte. Der Doppelstaatsbürger hat 2024/25 in den Kader der „Azzurri“ geschnuppert:

„Ich wollte zum HCP wechseln, da ich bereits in meiner Zeit bei Asiago gesehen habe, wie großartig der Verein hier im Pustertal mit seiner fantastischen Arena und den tollen Fans ist. Ich freue mich auf die Stimmung in der Intercable Arena und eine sehr starke Mannschaft voller Qualität, in welcher wir alles geben werden, um unsere Ziele zu erreichen. Ich kann es kaum erwarten, für euch zu spielen!“

Sportdirektor Patrick Bona zur Verpflichtung: „Luke ist ein sehr interessanter Spieler mit Entwicklungspotenzial. Er gilt als harter Arbeiter mit einer tollen Einstellung und ist im richtigen

Alter, um die punktuelle Verjüngung unseres Kaders voranzutreiben. Er wird eine klare Rolle zugewiesen bekommen und will die Chance nutzen, sich bei uns weiterzuentwickeln und nach vorne zu arbeiten.“

Das Geheimnis um Tommy Purdeller ist gelüftet, er bleibt dem HCP erhalten. Der Stürmer hatte im letztjährig unterzeichneten 2-Jahres-Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert. Diese ist ausgelaufen, weshalb der HC Falkensteiner Pustertal auch 2026/27 wieder auf seinen einheimischen Topskorer (38 Punkte) zählen kann. Über 80 Matches hat der Flügelstürmer in den letzten 9 Monaten bestritten.

„Letzte Saison haben wir den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mit der Unterstützung unserer Fans sind wir zwar durch einige Höhen und Tiefen gegangen, es hat aber wieder unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn es am Ende leider nicht ganz gereicht hat. Umso mehr freue ich mich, auch in der kommenden Saison wieder für meinen Herzensverein auflaufen zu dürfen. Wir werden alle noch härter arbeiten, um wieder so weit zu kommen und am Ende hoffentlich den langersehnten Titel zu holen.“

Kader Update

Tor: Eddie Pasquale, Colin Furlong

Verteidigung: Daniel Glira, Markus Lauridsen, Austin Osmanski, Di Tomaso

Sturm: Cole Bardreau, Henry Bowlby, Austin Rueschhoff, Alex Ierullo, Alan Lobis, JC Lipon, Luciano Zandegiacomo, Luke Moncada, Tommy Purdeller