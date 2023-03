Fritz Engele gewinnt Regionalmeisterschaft

Klettern-Regionalmeisterschaft in San Martino di Castrozza

Bozen – Der erst 15-jährige Fritz Engele vom AVS Meran gewinnt die Regionalmeisterschaft im Schwierigkeitsklettern (Lead). Podestplätze erzielen bei den Damen die beiden Passeirer Spitzenathletinnen Leonie Hofer und Vanessa Kofler.

Am Samstag hat in San Martino di Castrozza die Regionalmeisterschaft im Schwierigkeitsklettern stattgefunden. Fritz Engele vom AVS Meran gewinnt vor Gioele Piffer von Arco Climbing und Samuel Pernthaler vom AVS Brixen. Mit seinen 15 Jahren siegt Engele in der Erwachsenenklasse und feiert seinen bisher größten Wettkampferfolg.

Die Regionalmeisterschaft ist wichtig, da es dabei auch um die Qualifikationsplätze für den Lead Italiencup geht. Pernthaler hat sich mit dem Podiumsplatz auch für die Lead-Italiencups qualifiziert und somit die Qualifikation für alle nationalen Wettbewerbe erreicht.

Bei den Damen gingen die Plätze zwei und drei an die Klettererinnen vom AVS Passeier. Leonie Hofer und Vanessa Kofler belegten neben der Siegerin Martina Zanetti von Arco Climbing die beiden Podestplätze.

Der Italiencup Lead startet am 15. und 16. April in der Kletterhalle Orobia in Bergamo.