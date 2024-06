Fünffache Olympiasiegerin Thompson-Herah verpasst Paris

Von: APA/sda

Die fünffache Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah kann verletzungsbedingt nicht an den Sommerspielen in Paris teilnehmen. Die 31-jährige Leichtathletik-Sprinterin muss wegen einer Achillessehnen-Verletzung passen.”Ich bin verletzt und am Boden zerstört, dass ich die Olympischen Spiele in diesem Jahr verpasse. Aber es geht auch um meine Gesundheit. Und die steht an erster Stelle”, schrieb Thompson-Herah in den sozialen Netzwerken.