Fußball trifft Apfel

Bozen – Der FC Südtirol und Marlene® verlängern ihre Partnerschaft.

Präsident Walter Baumgartner und Geschäftsführer Dietmar Pfeifer waren am vergangenen Mittwoch im Haus des Apfels zu Gast, um das Abkommen zwischen den Weißroten und dem Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften zu unterzeichnen. Den VOG vertraten Direktor Walter Pardatscher und Obmann Georg Kössler.

Bereits seit mehreren Jahren ist der Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften Partner des einzigen Südtiroler Profifußballclubs, der in Kürze seine 21. aufeinanderfolgende Profimeisterschaft beginnen wird. Und auch in diesem Jahr erwarten Kapitän Hannes Fink & Co. spannende Spiele und packende Duelle gegen zahlreiche Traditionsclubs.

„Es wartet viel Arbeit auf uns, um unsere Ziele als Mannschaft zu erreichen“, kommentiert FCS-Präsident Walter Baumgartner. „Für uns ist es sehr wichtig, die finanzielle, aber auch moralische Unterstützung von Sponsoren und treuen Partnern zu haben, die uns zur Seite stehen. Deshalb sind wir sehr froh über die verlängerte Zusammenarbeit mit dem VOG und Marlene ® ”.

Der VOG und die Marke Marlene ® stehen seit jeher für die Werte der sportlichen Betätigung und das Engagement für lokale Veranstaltungen. Unterstützende Kooperationen von knapp 400 kleinen und großen Events in Form von finanziellem oder Produktsponsoring und die Zurverfügungstellung von Gadgets beweisen dies eindrucksvoll. Die Zusammenarbeit mit dem FC Südtirol passt daher perfekt in die Strategie und wurde für weitere zwei Jahre verlängert.

„Für unseren Verband war es immer selbstverständlich, sportliche Initiativen in Südtirol zu fördern. Wir empfinden diese Unterstützung auch als eine soziale Verantwortung gegenüber unserer Gemeinschaft“, erklärt VOG-Obmann Georg Kössler. „Für uns ist es auch wichtig, Mannschaften und talentierten Athleten zur Seite zu stehen, wie wir es mit dem Sponsoring der Südtiroler Sporthilfe oder den Kooperationen mit dem Wintersportverband FISI im Rahmen des Marlene ® Cup tun. Mit der Zusammenarbeit mit dem FC Südtirol wollen wir den Verein auf seinem ehrgeizigen Weg in die Serie B weiter stärken.“