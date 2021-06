Gavagna und Cannas holen sich Titel in Eggen

Eggen – Am Wochenende ist die erste Etappe des „Dolomiti Cup 2021“, einer Tennisturnier-Serie der vierten Kategorie, in Eggen mit den Siegen von Stefano Gavagna aus Ferrara und der Haslacherin Sabrina Cannas zu Ende gegangen. Bei herrlichen Bedingungen waren über 90 Teilnehmer am Start.

Neun Tage lang schlugen Spieler aus ganz Südtirol in Eggen auf. Bei den Männern setzte sich der als Nummer drei gesetzte Stefano Gavagna durch. Nachdem der 4.1-Spieler aus Ferrara im Viertelfinale den Montaner Werner Brunner mit 6:4, 6:3 und im Halbfinale die Nummer sieben Nicola Rizzato mit 6:1, 6:3 abschoss, bezwang er im Endspiel auch Topfavorit Francesco Zanna aus Predazzo souverän mit 6:2, 6:3.

Gavagna gab im gesamten Turnierverlauf keinen Satz ab und feierte seinen ersten Titel in Eggen. Zanna behielt hingegen im Viertelfinale gegen Luca Giacomuzzi aus Tesero in zwei Sätzen die Oberhand, während er sich im Halbfinale gegen Lokalmatador Christian Girardi mit 6:2, 6:3 behaupten konnte.

Bei den Damen stand ebenfalls die Nummer drei der Setzliste am Ende ganz oben. Die Haslacherin Sabrina Cannas schaltete im Viertelfinale Melanie Karlauf aus Eggen mit 6:2, 6:2 aus, in der Vorschlussrunde setzte sie sich nach Satzrückstand gegen Karin Oberparleiter mit 0:6, 6:0, 6:3 durch. Im Finale behauptete sich Cannas gegen U14-Spielerin Alessia Bernard aus Predazzo problemlos mit 6:2, 6:2. Bernard zog nach der verletzungsbedingten Aufgabe der Traminer Topfavoritin Miriam Ebner, Siegerin vor zwei Jahren in Eggen, kampflos ins Endspiel ein.

Die Ergebnisse vom „Dolomiti Cup 2021“ in Eggen – vierte Kategorie:

Männer

Viertelfinale

Francesco Zanna (4.1/CT Predazzo) – Luca Giacomuzzi (4.1/TC Tesero) 6:3, 6:0

Christian Girardi (4.2/ASC Eggen) – Clemens Hafner (4.5/ATV Terlan) 6:2, 6:3

Stefano Gavagna (4.1/CUS Ferrara) – Werner Brunner (4.1/ATC Montan) 6:4, 6:3

Nicola Rizzato (4.1/CT Predazzo) – Martin Pircher (4NC/ATV Terlan) 6:4, 6:4

Halbfinale

Francesco Zanna (4.1/CT Predazzo) – Christian Girardi (4.2/ASC Eggen) 6:2, 6:3

Stefano Gavagna (4.1/CUS Ferrara) – Nicola Rizzato (4.1/CT Predazzo) 6:1, 6:3

Finale

Stefano Gavagna (4.1/CUS Ferrara) – Francesco Zanna (4.1/CT Predazzo) 6:2, 6:3

Frauen

Viertelfinale

Miriam Ebner (4.1/ATC Tramin) – Nicole Zanon (4.3/CT Moena) 6:3, 6:4

Alessia Bernard (4.3/CT Predazzo) – Cristina Avadani (4.2/CT Mezzocorona) 6:2, 6:1

Sabrina Cannas (4.2/Haslacher SV) – Melanie Karlauf (4.4/ASC Eggen) 6:2, 6:2

Karin Oberparleiter (4.1/CT Moena) – Anna Pfeifer (4.2/ASC Eggen) 6:0, 6:2

Halbfinale

Alessia Bernard (4.3/CT Predazzo) – Miriam Ebner (4.1/ATC Tramin) w.o.

Sabrina Cannas (4.2/Haslacher SV) – Karin Oberparleiter (4.1/CT Moena) 0:6, 6:0, 6:3

Finale

Sabrina Cannas (4.2/Haslacher SV) – Alessia Bernard (4.3/CT Predazzo) 6:2, 6:2