Gelungener Saisonstart in Oberplanitzing

Kaltern/Oberplanitzing – Traditionell fiel am Sonntag mit der siebten Auflage des „Georgs-Turm-Cross“ in Oberplanitzing der Startschuss zur Wettkampfsaison 2023. Dabei gaben sich mehr als 100 Athletinnen und Athleten der Altersklassen U8 bis U18 ein Stelldichein.

Im Mittelpunkt des Cross-Laufes im Überetsch standen die U14-, U16- und U18-Bewerbe, in denen auch die Landesmeistertitel vergeben wurden. Das U18-Rennen der Burschen entschied Gabriel Pichler für sich. Der Athlet vom SC Meran setzte sich auf der 4,5 km langen Strecke in guten 13.53 Minuten vor Vorjahressieger und Teamkollege David Agethle (14.03) durch. Bei den Mädchen wanderte der Titel hingegen nach Gröden. Sofia Demetz wies die Meranerin Emma Ghirardello Pichler sowie Vanessa Russo (Merano Atletica) in die Schranken.

Der U16-Titel der Burschen ging an Leo Pedo vom Südtirol Team Club. Pedo beendete den Lauf über 3 km in 9.30 Minuten und war 22 Sekunden schneller als der Meraner Ivan Nobile. Dritter wurde der Kalterer Lukas Baumgartner. Bei den Damen konnte sich Lena Trenkwalder vom ASV Sterzing vor den beiden Meranerinnen Magdalena Pircher und Katja Mitterhofer behaupten. Die U16- und U18-Läufe galten gleichzeitig auch als Generalprobe für die bevorstehende Cross-Italienmeisterschaft am 11. März in Gubbio.

Bei den U14 der Mädchen standen Alex Lageder von der LG Schlern und Klara Alber (SC Meran) ganz oben. In Oberplanitzing waren auch viele Nachwuchstalente der Altersklassen U8-10-12 am Start. Maximilian Andergassen, Hannes Prossliner, Ivan Bacher sowie Anna Fischnaller, Damaris Vatamniuc und Theresa Seehauser sicherten sich ihre Alterskategorien.

Die Ergebnisse beim Jugend-Lauf „Georgs-Turm-Cross“ in Oberplanitzing:

Buben

U18, 4,5 km:

1. Gabriel Pichler (SC Meran) 13.53 Minuten

2. David Agethle (SC Meran) 14.03

3. Giuseppe Tassielli (Merano Atletica) 14.56

U16, 3 km:

1. Leo Pedo (Südtirol Team Club) 9.30

2. Ivan Nobile (Merano Atletica) 9.52

3. Lukas Baumgartner (KSV Leichtathletik) 9.53

U14, 1,6 km:

1. Alex Lageder (LG Schlern) 6.08

2. Ivan Di Cello (Merano Atletica) 6.15

3. Elia Finardi (Merano Atletica) 6.18

U12, 600 m:

1. Ivan Bacher (ASV Freienfeld) 2.05

U10, 600 m:

1. Hannes Prossliner (KSV Leichtathletik) 2.25

U8, 200 m:

1. Maximilian Andergassen (ASC Berg) 1.04

Mädchen

U18, 3 km:

1. Sofia Demetz (Gherdeina Runners) 11.18 Minuten

2. Emma Ghirardello Pichler (SC Meran) 11.28

3. Vanessa Russo (Merano Atletica) 11.39

U16, 2 km:

1. Lena Trenkwalder (ASV Sterzing) 7.16

2. Magdalena Pircher (SC Meran) 7.32

3. Katja Mitterhofer (SC Meran) 7.38

U14, 1 km:

1. Klara Alber (SC Meran) 3.26

2. Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) 3.30

3. Anna Herbst (Südtirol Team Club) 3.37

U12, 600 m:

1. Theresa Seehauser (ASV Freienfeld) 2.08

U10, 600 m:

1. Damaris Vatamniuc (Lauffreunde Sarntal) 2.34

U8, 200 m:

1. Anna Fischnaller (LG Schlern) 1.00