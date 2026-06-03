Gianluca Vallini wird die neue Nummer eins der Rittner Buam SkyAlps

Von: mk

Klobenstein – Nach dem Abschied von Colin Furlong haben sich die Rittner Buam SkyAlps gleich auf die Suche nach einer neuen Nummer eins gemacht. Fündig geworden sind sie in Bozen: Mit Gianluca Vallini kommt ein erfahrener Goalie auf den Ritten, der zahlreiche Einsätze in der ICE Hockey League, Alps Hockey League und italienischen Nationalmannschaft vorweisen kann.

In Südtirol ist der Name Gianluca Vallini ein bekannter Begriff: Der 32-Jährige stammt aus Bozen und hat die letzten drei Jahre beim HCB Südtirol Alperia verbracht, was so etwas wie seine Rückkehr war, schließlich wurde er beim EV Bozen 84 groß. Der am 27. Oktober 1993 in Bozen geborene Torhüter spielte in Jugendjahren für zwei Jahre in der USHS-Prep, einer US-amerikanischen Jugendliga, ehe er nach Italien zurückkehrte und für jede Menge Vereine auf das Eis lief.

So sammelte Vallini Einsätze in der damaligen Serie A für Fassa, Eppan und Gröden, in der Serie B für seinen Heimatverein EV Bozen 84. Als die Alps Hockey League gegründet wurde, spielte der 32-Jährige dort für Gröden, für Sterzing und für Asiago, mit denen er 2022 die Alps Hockey League sowie 2021 und 20222 die Italienmeisterschaft gewann. Als die „Stellati“ daraufhin den Weg in die ICE Hockey League einschlugen, war auch Vallini an Bord. Nach einem Jahr zog es Vallini 2023 wieder zurück in seinen Heimatort, beim HCB Südtirol Alperia stand er in den letzten drei Jahren als Backup-Goalie immer wieder zwischen den Pfosten und überzeugte mit Fangquoten von teils über 90 Prozent. Außerdem trug Vallini einige Male das italienische Nationaltrikot, insgesamt stehen ihm bei den „Azzurri“ 16 Einsätze zu Buche, wobei er auch bei Weltmeisterschaften im Aufgebot stand.

Nun heuert der erfahrene Italiener bei den Rittner Buam SkyAlps an. „Wir freuen uns sehr, Gianluca Vallini bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist seit Jahren einer der besten italienischen Torhüter und kann auf viel Erfahrung, nicht nur in der ICE Hockey League, sondern auch in der Alps Hockey League zurückblicken, die er auch schon einmal gewonnen hat. Außerdem ist er ein super Typ, der ausgezeichnet in unsere Kabine passen wird“, sind die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath überzeugt.