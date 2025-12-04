Aktuelle Seite: Home > Sport > Gigler holt bei Kurzbahn-EM Bronze über 100 m Lagen
Gigler sorgte für zweites Bronze für Österreich bei Kurzbahn-EM

Gigler holt bei Kurzbahn-EM Bronze über 100 m Lagen

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 19:53 Uhr
Gigler sorgte für zweites Bronze für Österreich bei Kurzbahn-EM
APA/APA/AFP/FERENC ISZA
Schriftgröße

Von: apa

Heiko Gigler hat am Donnerstag bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Lublin Bronze über 100 m Lagen gewonnen. Der Kärntner blieb in 51,60 Sekunden zwar deutlich hinter dem Schweizer Sieger Noe Ponti (50,52), verwies aber seinen Landsmann Luka Mladenovic um drei Hundertstel auf Rang vier. Mladenovic hatte am Mittwoch die Bronzemedaille über 100 m Brust geholt. Für den 29-jährigen Gigler war es die erste Einzelmedaille in der allgemeinen Klasse.

Der Kärntner war danach emotional. “Die ganze harte Arbeit, das Training, alles, was man geopfert hat, hat endlich einen Sinn gefunden”, erklärte Gigler und meinte außerdem: “Mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Ich bin schon so oft gescheitert. Dass es jetzt hingehauen hat, ist umso schöner, weil es einfach ein schöner Jahresabschluss ist. Dass es genau in so einem Jahr hinhaut, in dem ich es echt schwer gehabt habe, zeigt, dass man dranbleiben muss.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
78
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
36
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
25
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Kommentare
22
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
19
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 