Golfer Schwab in Ravenna Zehnter – Wiesberger 42.

Von: apa

Golfprofi Matthias Schwab hat mit einer fehlerfreien Schlussrunde eine Topplatzierung bei den Italian Open in Ravenna geschafft. Der Steirer spielte am Sonntag eine 67 und verbesserte sich mit gesamt 277 Schlägen (7 unter Par) noch um 33 Positionen auf Rang zehn. Für den 29-Jährigen ist es das zweitbeste Ergebnis heuer. Bernd Wiesberger kam mit einer 69 ins Clubhaus und wurde mit 281 Schlägen (3 unter Par) 42. Den Sieg sicherte sich der Deutsche Marcel Siem (274) im Stechen.

“Es setzt sich langsam aber sicher das fort, was ich seit längerer Zeit empfinde, nämlich dass mein gesamtes Spiel wieder Fahrt aufnimmt und solider wird”, erklärte Schwab nach der zweitbesten Runde des Tages. Lukas Nemecz hatte in Ravenna den Cut verpasst. Als nächstes stehen in der ersten Juli-Woche in München-Eichenried die BMW International Open auf dem Programm des ÖGV-Trios.