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Außenseiter Alex Smalley liegt in Führung

Golfer Smalley als Führender ins Finale der PGA Championship

Sonntag, 17. Mai 2026 | 09:54 Uhr
Außenseiter Alex Smalley liegt in Führung
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHAEL REAVES
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Von: apa

Die PGA Championship der Profigolfer steuert am Sonntag auf einen spannenden Showdown hin. Nach drei Runden im Aronimink GC in Newton Square (Pennsylvania) führt der US-Amerikaner Alex Smalley mit 6 unter Par bzw. zwei Schlägen Vorsprung auf ein gleichauf liegendes Quintett. Unter den Zweitplatzierten sind der Spanier Jon Rahm und Ludvig Aberg aus Schweden. Einen weiteren Schlag dahinter befindet sich Masters-Champion Rory McIlroy (3 unter) in Lauerstellung.

Der Nordire machte am Samstag mit einer 66er-Runde 23 Plätze gut. Gute Chancen haben auch die US-Stars Xander Schauffele und Patrick Reed, die wie McIlroy vor dem Schlusstag Siebente sind. Zurückgefallen ist hingegen der Weltranglistenerste Scottie Scheffler, der Titelverteidiger aus Texas musste sich erneut mit einer 71 begnügen und rangiert nun – fünf Schläge hinter der Spitze – bei 1 unter Par auf Platz 23. Die österreichischen Golfer Sepp Straka und Bernd Wiesberger hatten beim zweiten Major des Jahres den Cut verpasst.

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