Golfer Straka beendet PGA-Top-Turnier auf Hawaii auf Rang 15

Von: apa

Golf-Profi Sepp Straka hat einen Spitzenplatz beim mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Auftaktbewerb in Kapalua (Hawaii) knapp verpasst. Der 31-jährige Wiener spielte am Sonntag eine 70er-Schlussrunde und büßte damit noch sechs Ränge ein. Der ÖGV-Golfer beendete das hochkarätig besetzte Signature-Turnier der PGA-Tour mit 271 Schlägen (21 unter Par) auf dem geteilten 15. Rang. Den Sieg sicherte sich überlegen der Japaner Hideki Matsuyama (257 Schläge/35 unter Par).

Straka verzeichnete auf Maui am Schlusstag fünf Birdies bei zwei Schlagverlusten und spielte damit seine “schwächste” Runde. Um drei Schläge verpasste er die Top 5, durfte sich aber mit einem Preisgeldscheck über 292.000 Dollar (283.000 Euro) trösten. Im Vorjahr war der Ryder-Cup-Sieger in Kapalua Zwölfter geworden. Für Straka, der in der Weltrangliste zwei Plätze verlor und nun 38. ist, geht es diese Woche mit dem Turnier in Honolulu weiter.

Matsuyama feierte indes seinen elften Sieg auf der PGA-Tour, er verwies Collin Morikawa mit einem Respektabstand von drei Schlägen auf Platz zwei. Mit 35 unter Par verbesserte der Japaner zudem den Rekord für das niedrigste PGA-Score nach vier Runden um einen Schlag. Der 32-Jährige kassierte für den Sieg 3,6 Mio. Dollar.