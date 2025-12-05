Aktuelle Seite: Home > Sport > Gröden richtet ein drittes Weltcuprennen aus
Gröden richtet ein drittes Weltcuprennen aus

Freitag, 05. Dezember 2025 | 12:04 Uhr
Casse_Mattia-Paris_Dominik_Saslong_Credits_Saslong_Classic_Club
Saslong Classic Club
Von: mk

St. Christina – Der internationale Ski- und Snowboardverband FIS hat am Freitag bekanntgegeben, dass im Rahmen der 58. Saslong Classic in Gröden am letzten Wochenende vor Weihnachten ein drittes Speed-Rennen stattfinden wird.

Der Skiweltcup der Herren gastiert in dieser Woche in Beaver Creek. In Colorado (USA) kann das ursprünglich vorgesehene Rennprogramm nicht komplett durchgezogen werden. Eine geplante zweite Abfahrt musste abgesagt werden. Dieses Rennen wird in Gröden nachgeholt, das als Ersatzort einspringt. Zur Austragung kommt eine Sprint-Abfahrt, und zwar am Donnerstag, 18. Dezember. Mit dieser Sprint-Abfahrt wird die 58. Saslong Classic eröffnet. Am Freitag, 19. Dezember findet der Super-G statt, am Samstag, 20. Dezember die klassische Abfahrt. Alle Rennen beginnen um 11.45 Uhr.

“Es tut mir für die Kolleginnen und Kollegen in Beaver Creek natürlich sehr leid. Wenn man ein Rennen nicht austragen kann, dann schmerzt das einen Veranstalter immer sehr. Für uns bedeutet es, dass wir wie schon 2022 und 2023 insgesamt drei Speed-Entscheidungen auf der Saslong haben werden. Ich möchte mich nicht nur bei der FIS für den Vertrauensvorschuss bedanken, sondern auch bei allen unseren Stakeholdern für die rasche Unterstützung in dieser Ausnahmesituation”, sagt Rainer Senoner, Präsident des Saslong Classic Clubs. Tickets für die 58. Saslong Classic sind auf der offiziellen Webseite www.saslong.org/de/tickets verfügbar.

Das Programm der 58. Saslong Classic

Dienstag, 16. Dezember 2025: Abfahrtstraining (11.45 Uhr)

Mittwoch, 17. Dezember 2025: Abfahrtstraining (11.45 Uhr)

Donnerstag, 18. Dezember 2025: Sprint-Abfahrt, Nachholrennen Beaver Creed (11.45 Uhr)

Freitag, 19. Dezember 2025: Super-G (11.45 Uhr)

Samstag, 20. Dezember 2025: Abfahrt (11.45)

Bezirk: Salten/Schlern

