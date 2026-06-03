Großartige VSS/Raiffeisen Mini-Volleyball-Finalspiele

Von: mk

Kastelbell-Tschars – Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der VSS/Raiffeisen Mini-Volleyball-Finalspiele. Insgesamt 140 Teams mit rund 700 Kindern sorgten dafür, dass in der Sportzone Schlums in Kastelbell-Tschars ein großes Volleyballfest stattfand.

Traditionell findet der große VSS/Raiffeisen Mini-Volleyball-Finaltag nicht in einer Turnhalle, sondern im Freien auf einem Fußballfeld statt. Bei bestem Wetter wurde auf mehr als 30 Mini-Volleyballfeldern gepritscht, gebaggert und um jeden Punkt gekämpft. Im Mittelpunkt stand dabei ganz in VSS-Manier die Freude am Sport mit Freunden. Für einen reibungslosen Ablauf sorgten das VSS-Referat Volleyball sowie der ASV Kastelbell-Tschars, der die Veranstaltung vor Ort hervorragend organisierte.

„Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Kinder auf dem Feld stehen, dann erkennt man sofort den Wert solcher Veranstaltungen. Der Finaltag der VSS/Raiffeisen Mini-Volleyball-Saison ist ein wichtiges Schaufenster für die hervorragende Nachwuchsarbeit unserer Vereine“, betonte VSS-Vizepräsidentin Doris Staffler. Sportlich überzeugten dabei besonders die neuen VSS/Raiffeisen Mini-Volleyball-Landesmeister des ASV Partschins (U10 Mädchen), SSV Brixen (U10 gemischt), ASV Tramin (U12 Mädchen) und des ASC Passeier (U12 Buben). Als Sieger durften sich letztlich aber alle Kinder fühlen, schließlich gab es auch für jedes Kind eine Erinnerungsmedaille.

Auch Gerhard Eberhöfer, Präsident des ASV Kastelbell-Tschars, zeigte sich erfreut über den gelungenen Turniertag: „Es war beeindruckend, wie viele junge Sportlerinnen und Sportler den Weg nach Kastelbell-Tschars gefunden haben. Die tolle Stimmung auf und neben den Spielfeldern war der schönste Lohn für die Arbeit unseres Organisationsteams.“ Lobende Worte fand auch Gemeindereferent Simon Maringgele: „Solche Veranstaltungen bringen Leben in unsere Gemeinde und zeigen, welchen wichtigen Beitrag die Vereine für die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen leisten. Es freut uns sehr, Gastgeber dieses großen Volleyballfestes gewesen zu sein.“

Mit dem VSS/Raiffeisen Mini-Volleyball-Finale ging auch eine neue Rekordsaison zu Ende. Denn neben Mini-Volleyball wurde in der Saison 2025/2026 auch in den Kategorien U12 Mädchen (6vs.6), U13 Mädchen, U15 Mädchen, U17 Mädchen, U20 Oberschülerinnen, Freizeit Damen und Mixed gespielt. Insgesamt nahmen damit mehr als 250 Mannschaften an der VSS/Raiffeisen Volleyball-Meisterschaft 2025/2026 teil.