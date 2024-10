Haaland schreibt beim 3:0 gegen Slowenien Geschichte

Von: apa

Erling Haaland ist nun auch im norwegischen Fußball-Trikot ein Mann der Rekorde. Der 24-jährige Stürmerstar erzielte Donnerstagabend beim 3:0-Heimsieg Norwegens gegen Slowenien in der Österreich-Gruppe B3 der Nations League zwei Tore und hält nun bei 34 Länderspieltreffern. Kein Landsmann traf häufiger. Bei den Topnationen feierte Frankreich in Budapest einen 4:1-Sieg gegen Israel, Italien und Belgien trennten sich in einer kurzweiligen Partie 2:2.

Die Norweger zeigten sich in Oslo von Beginn weg hellwach. Einen Schuss von Antonio Nusa wehrte Sloweniens Keeper Jan Oblak noch ab, das Leder landete aber bei Haaland, der mit rechts abstaubte (7.). Für den Angreifer von Manchester City war es im 36. Länderspiel sein 33. Tor, er zog damit mit Norwegens bisherigen Rekordtorschützen Jörgen Juve gleich.

Auch in Hälfte zwei legten die Gastgeber einen starken Start unter freundlicher Mithilfe der Slowenen hin. Verteidiger Vanja Drkusic leistete sich gleich zwei Schnitzer in einer Szene und legte Alexander Sörloth den Ball auf, der mühelos zum 2:0 erhöhte (52.). Zehn Minuten später war es erneut Haaland, der einen Angriff aus 14 m veredelte. Mit seinem 34. Treffer schrieb der Superstar, der im September beim 2:1-Erfolg über das ÖFB-Team den Siegtreffer beigesteuert hatte, norwegische Sportgeschichte.

Norwegen, am Sonntag in Linz zu Gast, übernahm nach drei Runden und sieben Punkten die Tabellenführung von den Slowenen (4). Diese fielen hinter Österreich, das Kasachstan mit 4:0 abfertigte, auf Rang drei zurück.

Ohne den angeschlagenen Kylian Mbappe kam Frankreich zu einem Arbeitssieg gegen Israel, das sein Heimspiel aufgrund des eskalierenden Nahost-Konflikts in Budapest austrug. Der Vizeweltmeister ging durch Eduardo Camavinga in Führung, dessen harmloser Schuss Torhüter Omri Glazer überforderte (6.). Den Israelis gelang nach Vorlage von Salzburgs Oscar Gloukh der Ausgleich durch Omri Gandelman (24.). Vier Minuten später besorgte Christopher Nkunku nach starker Einzelleistung das 2:1. Matteo Guendouzi (87.) und Bradley Barcola (89.) machten es kurz vor Schluss deutlich.

In Rom konterte Italien Belgien schon in der ersten Minute aus. Federico Dimarco fand Andrea Cambiaso, der den Ball nach exakt 60 Sekunden zur Führung ins Tor beförderte. Die überfallsartigen Gegenstöße blieben in der Folge ein bewährtes Rezept der Gastgeber. Mateo Retegui verwertete einen Abpraller nach einem Cambiaso-Schuss zum 2:0 (24.).

Doch die Squadra Azzurra brachte Belgien wieder ins Spiel. Lorenzo Pellegrini trat vor dem eigenen Strafraum Arthur Theate mit offener Sohle in die Achillessehne (39.). Referee Espen Eskas entschied nach Einschreiten des VAR auf Rot. Damit nicht genug, mit einer originellen Freistoßvariante erzielte Maxim De Cuyper den Anschlusstreffer (42.). Leandro Trossard gelang in Überzahl nach der Pause das 2:2 (61.). Italien bleibt in Gruppe A2 mit sieben Zählern Erster vor den Franzosen (6) und den Belgiern (4).

Eine überraschende Heimpleite setzte es für England, das Griechenland in der Nachspielzeit mit 1:2 unterlag. Evangelos Pavlidis bescherte den Gästen im Wembley-Stadion in der 94. Minute drei Punkte. Die Griechen halten nach drei Runden bei drei Siegen.