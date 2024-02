Hallen-Italienmeisterschaft: Athletic-Club-Asse glänzen

Bozen – Starke Vorstellungen von den beiden Aushängeschildern vom Athletic Club 96 Bozen, Federico Lorenzo Bruno und Alberto Murari, die bei der U20- und U23-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona Gold bzw. Bronze gewannen.

U23-Dreispringer Bruno setzte sich in seiner Paradedisziplin mit sensationellen 16.26 m durch und verbesserte somit seinen bisherigen Rekord um stolze 24 Zentimeter. Bruno kam gleich beim ersten Versuch auf 16.15 m, danach brachte er es auf 16.26 m. Dies war gleichzeitig auch ein neuer Landesrekord. Das Podest komplettierten Alex Fabbri (15.46) und Kelvy Bruno Okunbor (15.38).

Auch Hochspringer Alberto Murari, der wie Bruno für den Bozner Verein startet, stieg aufs Podium. Der U23-Athlet überquerte 2.08 m, was zu Platz 3 reichte. Murari lag lange Zeit sogar ganz vorne, musste sich am Ende aber Neo-Italienmeister Edoardo Stronati (2.10 m) und Andrea Magnano (ebenfalls 2.10) geschlagen geben.

Mittelstreckenläufer Federico Mogetti kam über 800 m in 1:54.01 Minuten als Fünfter ins Ziel. Die Vahrnerin Marie Burger, die für den SSV Brixen startet, stoppte die Zeitmessung über 60 m Hürden in 8.73 Sekunden (neue Saisonbestzeit), was am Ende Rang 7 bedeutete. Roberta Giovanelli musste sich über 60 m in 7.86 Sekunden mit dem 21. Platz begnügen.

Die einzigen beiden U20-Athleten, Agata D’Angelo von der SG Eisacktal sowie Kevin Lubello vom CSS Leonardo da Vinci, belegten den 11. bzw. 17. Rang über 400 m und 60 m Hürden.

Alle Ergebnisse der Südtiroler bei der U20- und U23-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

U20 Damen

400m: 11. Agata D’Angelo (SG Eisacktal) 57.91

U20 Herren

60m Hürden: 17. Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 8.39

U23 Damen

60m: 21. Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 7.86

60m Hürden: 7. Marie Burger (SSV Brixen) 8.73

U23 Herren

800m: 5. Federico Mogetti (Athletic Club 96 Bozen) 1:54.01

Hoch: 3. Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 2.08

Drei: 1. Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen) 16.26