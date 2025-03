Heimniederlage bringt 1:3-Serienrückstand

Von: ka

Bruneck – Nach der Auswärtsniederlage am Freitag will der HC Pustertal vor heimischem Publikum zurückschlagen und in der Best-of-Seven-Serie erneut ausgleichen. Der zuletzt fehlende Jason Akeson kehrt heute ins Lineup zurück, dafür muss Mats Frycklund mit einer Oberkörperverletzung pausieren. Bei den Rotjacken fehlen die Langzeitverletzten Jan Muršak und Johannes Bischofberger sowie Luka Gomboc.

Den ersten Angriff des Spiels fährt die dritte Pusterer Linie, auf der anderen Seite schießen Nickl und Matt Fraser am Tor vorbei. Bei der ersten nennenswerten Chance für den EC KAC bleibt der Puck zunächst auf dem Tor liegen und fällt danach kurz vor der Torlinie wieder aufs Eis. Nach einem kleinlichen Pfiff muss Svedverg auf die Strafbank, und die Kärntner schlagen sofort zu: Matt Fraser stochert einen Rebound von Clark ins Tor, die Rotjacken gehen mit 0:1 in Führung. Die Wölfe bleiben dran, einen Wristshot von Viktor Svedberg kann Sebastian Dahm nur mit viel Mühe entschärfen. Danach sind Torchancen für einige Zeit Mangelware. In der 17. Minute zieht Matthias Mantinger mit viel Speed ins Angriffsdrittel und zieht dort ab, Gios kann den Rebound nicht verwerten. Das Tor fällt wenig später auf der anderen Seite: Eddie Pasquale kann zwei hochkarätige Chancen entschärfen, beim dritten Schuss von Pastujov ist er aber chancenlos, und die Rotjacken gehen mit einer 0:2-Führung in die erste Pause.

Auch im zweiten Drittel bleiben die Gäste aus Kärnten am Drücker. Als Peeters in die Kühlbox muss, kommen die Wölfe erstmals zum Zug, bis auf einen Präzisionsschuss von Akeson ist aber wenig Konkretes dabei. Die Wölfe bleiben weiterhin bissig, bei einem 3-auf-2-Angriff kann Purdeller den Abschluss aber nicht richtig anbringen. Die Rotjacken kommen in dieser Phase nur selten geordnet ins Brunecker Verteidigungsdrittel. Das Spiel gewinnt nun zunehmend an Härte, und die Schiedsrichter sprechen mehrere Strafen auf beiden Seiten aus, es ergeben sich aber keine Unterzahlspiele. Dafür erzielt Klagenfurt Treffer Numero 3, als Nick Petersen an der eigenen blauen Linie den Puck schnappt, alleine nach vorn stürmt und mit einem Schuss in kurze Eck das Ergebnis hochschraubt. Die Antwort der Wölfe lässt nicht lange auf sich warten, Jason Akeson erzielt mit einem schönen Schlagschuss den 1:3-Anschlusstreffer. Kurz darauf hat Linienpartner Findlay bei einem Konter beinahe das 2:3 auf dem Schläger, und auch in der Folge machen die Wölfe weiter Druck. Jedoch ist es erneut der KAC, der jubeln darf: Daniel Glira sitzt in der Penaltybox, und Petersen schnürt 1,4 Sekunden vor der Sirene den Doppelpack zum 1:4.

Eine Drangphase der Wölfe zu Beginn des Schlussabschnitts bringt lediglich einen Metalltreffer von Akeson, ansonsten nichts Zählbares. Dies liegt auch daran, dass die Rotjacken mit vollem Körpereinsatz alle Angriffsversuche der Schwarzgelben wegblocken. Ein sehenswerter Rush von Tommy Purdeller wird von Dahm entschärft. Auf der Anzeigetafel verstreicht Minute um Minute; der HC Pustertal rackert und kämpft aufopferungsvoll, doch die Rotjacken halten souverän dagegen, und sonst ist spätestens beim dänischen Nationaltorhüter Endstation. Selbst ein schön herausgespielter 3-gegen-2-Konter bringt keinen Treffer für die Wölfe. Zwei Härteeinlagen der Klagenfurter bleiben ungeahndet, während das nicht immer fehlerlose Schiedsrichterquartett in der Schlussminute gleich zwei Pusterer Spieler mit 2-Minuten-Strafen belegt. In doppelter Unterzahl lassen die Wölfe keinen weiteren Treffer zu. So endet auch das vierte Spiel dieser Viertelfinalserie mit einer Niederlage, und die Wölfe liegen in der Serie nun mit 1:3 zurück.

Bereits übermorgen steigt in Klagenfurt Spiel Nummer 5, und die Wölfe stehen mit dem Rücken zur Wand. Sollten die Schwarz-Gelben dort dennoch siegen, würde ein hypothetisches Spiel 6 am Freitag 14.03. in Bruneck über die Bühne gehen. Auf geht’s Wölfe, kämpfen und siegen!

HC Pustertal – EC-KAC 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Referees: NIKOLIC K., OFNER, Mantovani, Pardatscher.

Tor Pustertal: Akeson (35.)

Tore KAC: Fraser (7./PP), Pastujov (18.), Petersen (34., 40./PP)

Stand in der “best-of-7”-Serie: 1:3