„Heißes” Wochenende für Bozen – Ziel ist Konsolidierung der Top Six

Bozen – Nach der denkwürdigen Aufholjagd im Derby gegen Bruneck ist der Fokus des HCB Südtirol Alperia ganz auf die Spiele vom kommenden Wochenende gerichtet. Die Foxes sind bereits Richtung Villach unterwegs, wo sie morgen auf einen weiteren direkten Gegner um die Top Six treffen, am Sonntag kehren Frank & Co. in die Sparkasse Arena zum Match gegen Asiago zurück.

VSV-Bozen – Entscheidend für die Top Six?

Zwischen dem viert- und siebtplatzierten Team liegen gerade einmal zwei Punkte: die Foxes mit 73, Linz mit 72, VSV und Innsbruck mit jeweils 71. Jeder Punkt wiegt in dieser Phase der Saison schwer und besonders die drei aus der Begegnung von morgen Freitag, 16. Februar, in der Villacher Stadthalle gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV (10:15 Uhr). Die Kärntner kämpfen wie die Weißroten um einen direkten Platz in den Playoff und hatten in den letzten Begegnungen ein Auf und Ab: Hughes & Co. konnten seit Mitte Jänner nicht mehr zwei Begegnungen in Folge gewinnen, im letzten Spiel gab es einen Auswärtssieg in Asiago. Von den drei ausgetragenen direkten Matches konnten die Villacher ihr Heimspiel vom 19. September mit 4:1 für sich entscheiden, während Bozen beide Begegnungen in der Sparkasse Arena siegreich beendete (5:4 nach Verlängerung und 3:2). Gerade deshalb ist das morgige Duell auch für die direkten Begegnungen entscheidend, sollten die beiden Teams die Regular Season punktegleich beenden.

Letzter „Großer Klassiker” der Saison in der Sparkasse Arena

Am Sonntag, den 18. Februar kehren Frank und Co wieder ins heimische Stadion in der Galvani-Straße für das Match gegen Supermercati Migross Asiago zurück. Die Punkte aus dem vierten und letzten „Großen Klassiker“ sind für die Foxes von fundamentaler Bedeutung, während die Mannschaft aus dem Hochplateau mathematisch nicht mehr die Pre-Playoff erreichen kann und deshalb ihre Saison mit dem 23. Februar beenden wird. Trotzdem ist Asiago nicht zu unterschätzen, denn Villach hat sich am Dienstag abends sehr schwergetan, die drei Punkte aus dem Odegar zu entführen. Zusätzlich sorgt die jahrelange Rivalität zwischen den beiden Mannschaften für zusätzliche Brisanz. Bozen konnte alle drei bisherigen Duelle für sich entscheiden: zweimal im Odegar (0:3 und 2:5) und einmal in der Sparkasse Arena (4:3 nach Verlängerung).

Die Begegnung steht unter dem Zeichen des dritten Alperia Day der laufenden Saison. Nachstehende Mitteilung sollte von den Gästefans unbedingt gelesen und beachtet werden: https://www.hcb.net/it/informazioni-importanti-per-lacquisto-dei-biglietti-di-hcb-asiago-del-18-febbraio/

Lage bei Bozen

Coach Glen Hanlon kann auf dasselbe Lineup wie im Derby gegen Pustertal zurückgreifen. Hinter einem eventuellen Einsatz von Mike Halmo steht weiter ein Fragezeichen, denn der Kanadier hat seine Muskelverletzung noch nicht ganz auskuriert.