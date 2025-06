Historischer Erfolg für den SC Meran bei U18-Quali und Italienmeisterschaft

Von: ka

Valstagna – Beim finalen Qualifikationswochenende für das italienische U18- Nationalteam im Kanuslalom in Valstagna sicherten sich gleich drei Kanuten des SC Meran/Raika-Torggler das Ticket für die Welt- und Europameisterschaft. Erstmals seit 2021 ist der Verein damit wieder bei den U18- und U23 Titelkämpfen vertreten. Nach der bereits fix qualifizierten Tamara Drescher (U23) wurden nun auch Lars Aaron Senoner, Annika Zoe Senoner und Sara Furlan (alle U18) für die internationalen Titelkämpfe nominiert. Besonders bemerkenswert: Erstmals in der Vereinsgeschichte gelang es einem SC-Meran-Athleten, sich in der Kategorie Canadier-Einer Junioren (C1) für die Titelkämpfe zu qualifizieren – ebenso wie einer Athletin im Kajak-Einer Juniorinnen (K1).

Lars Aaron Senoner übertraf alle Erwartungen: Der 16-Jährige zeigte in beiden Bootsklassen – Kajak-Einer und Canadier-Einer – eine Topleistung. Im C1 schaffte er die WM Quali und im K1 sicherte er sich mit einem risikoreichen aber fehlerfreien Finallauf in Bestzeit von 99,37 Sekunden den Italienmeistertitel in der U18. „Bei dieser letzten Quali ging es um alles oder nichts. Ich versuchte locker zu bleiben und voll Gas zu geben – in beiden Disziplinen sind mir dann richtig schnelle Läufe gelungen. Ich freue mich jetzt auf das anstehende Wildwassertraining und bin schon gespannt auf die WM in Frankreich“, erklärte Senoner.

Auch die beiden Juniorinnen des SC Meran, Annika Zoe Senoner (17) und Sara Furlan (17), konnten sich mit starken Leistungen im entscheidenden Lauf am Sonntagvormittag für die Junioren-WM und -EM in der K1-Kategorie qualifizieren. Annika Zoe Senoner überzeugte nicht nur in der Qualifikation, sondern sicherte sich im zweiten Lauf am Nachmittag – der als Italienmeisterschaft gewertet wurde – zusätzlich Rang drei und damit einen Platz auf dem Podium. „Ich freue mich über meinen ersten Platz beim nationalen Rennen und vor allem über meine erste WM- und EM-Teilnahme. Auch mein dritter Platz heute bei der Italienmeisterschaft macht mich glücklich – ich bin jetzt sehr motiviert und gespannt auf alles, was kommt“, so Senoner. Sara Furlan konnte sich im Laufe der Quali steigern und wurde mit ihrer ersten Nominierung für ein internationales Großereignis belohnt.

Marian Drescher (16) hatte in Valstagna Pech und verpasste knapp die Nationalteam- Nominierung trotz sehr guten Platzierungen in Solkan und Meran.

Trainer Stefan Senoner zog ein äußerst positives Fazit: „Wir haben nach sehr gutem Aufbautraining im Winter mit Markus Hübner einen wichtigen Grundstein gelegt. Technisch haben alle in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht und konnten diese im Rennen abrufen. Die Qualifikation für die Junioren-WM und -EM ist ein Riesenerfolg. Besonders erfreulich ist auch der Teamgeist und der Spaß, mit dem alle bei der Sache sind.“

Die U18- und U23-Weltmeisterschaften im Kanuslalom finden am 12. und 13. Juli im französischen Foix statt. Zwei Wochen später, am 2. und 3. August, folgen die Europameisterschaften in Solkan (Slowenien).

Nachstehend die Ergebnisse:

U-18 Italienmeisterschaft

Kajak-Einer Junioren: 1. Lars Aaron Senoner (SC Meran) 99,37

Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Daniele Romano (CC Brescia) 100,61/0; 3. Bran Belot De La Hunaudaye (Ivrea Canoa Club) 101,14/0; 12. Marian Drescher (SC Meran) 153,04/52; Kajak-Einer Juniorinnen: 1. Isabel Lovato (CCK Valstagna) 114,64 Sekunden/2 Strafsekunden; 2. Vittoria Cuignon (Ivrea Canoa Club) 126,29/4; 3. Annika Zoe Senoner (SC Meran) 129,43/2; 4. Sara Furlan (SC Meran) 131,59/4;

Canadier-Einer Junioren: 1. Dennis Fina (Granda Canoa Club) 109,88

Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Mattia Ferrero (Granda Canoa Club) 127,48/6 ; 3. Nicoló Nadelle (Cuneo Canoa) 139,73/6.; 7. Lars Aaron Senoner (SC Meran) 159,30/52 Canadier-Einer Juniorinnen: 1. Vittoria Cuignon (Ivrea Canoa Club) 130,34 Sekunden/4 Strafsekunden; 2. Isabel Lovato (CCK Valstagna) 133,41/4; 3. Anna Didone’ (CCK Valstagna) 174,11/8

Nationales Rennen (Samstag):

Kajak-Einer Damen: 2. Tamara Drescher (SC Meran)

Kajak-Einer Junioren (U18): 1. Marian Drescher, 6. Lars Aaron Senoner (alle SC Meran)

Kajak-Einer Juniorinnen (U18): 2. Sara Furlan, 5. Annika Zoe Senoner, 13. Jakob Tribus,

16. Christian Stocker (alle SC Meran)

Canadier-Einer Junioren (U18): 2. Lars Aaron Senoner (SC Meran) Kajak-Einer Junioren (U14): 5. Jacopo Vicentini (SC Meran)