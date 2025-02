Hochkarätige Duos in der Teamkombi der Frauen bei WM

Von: apa

Hochkarätig sind viele bereits bekannt gewordene Paarungen für die erste Team-Kombi der Frauen am Dienstag bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. US-Star Mikaela Shiffrin tritt nun doch an, wird mit Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson ein Team bilden. Für die Schweiz gehen Lara Gut-Behrami in der Abfahrt und Wendy Holdener im Slalom an den Start, für Deutschland die Abfahrtssechste Emma Aicher und Lena Dürr.

Shiffrin hatte am vergangenen Mittwoch verkündet, dass sie sich bei den Welttitelkämpfen auf Riesentorlauf und Slalom konzentrieren will, nun kündigte sie einen Verzicht auf den Riesentorlauf und dafür das Antreten in der Teamkombi an. Nicht aber mit Lindsey Vonn, die sich das im Vorfeld gewünscht hätte, sondern Johnson.

“Nachdem sie Abfahrtsweltmeisterin geworden war, hat Breezy gesagt, wenn ich die Teamkombi fahren will, dann wäre es für sie eine Ehre, wenn wir ein Duo bilden”, schrieb Shiffrin in den sozialen Medien. Damit würde sich ein Kreis schließen, erläuterte sie weiter. Die beiden kennen sich seit dem Alter von elf Jahren und waren auch Zimmerkolleginnen. Indes fühle sie sich mental noch nicht bereit für den Riesentorlauf, meinte Shiffrin. Sie hatte sich Ende November bei einem Sturz im Riesentorlauf von Killington u.a. eine Stichwunde im Bauchbereich zugezogen.

Viele hochkarätige Paarungen

Ebenso überraschend tritt die 33-jährige in Abfahrt (Ausfall) und Super-G (8.) medaillenlos gebliebene Gut-Behrami an, mit Holdener zählt sie zu den Topfavoritinnen. Eine weitere Paarung lautet Corinne Suter mit Camille Rast. Für Österreich treten wie am Sonntag verlautbart Mirjam Puchner/Katharina Liensberger, Cornelia Hütter/Katharina Huber, Stephanie Venier/Katharina Truppe und Christina Ager/Katharina Gallhuber an.

Vonn wurde mit AJ Hurt zusammengespannt. “Ich war immer ein Teamplayer und werde mein Team immer unterstützen. Ich bin wegen der Entscheidung nicht überrascht, aber wenigstens ist nun klar, dass es nicht meine Entscheidung war”, schrieb sie auf X. Sie freue sich, mit AJ anzutreten, eine wunderbare junge Athletin, meinte die 40-jährige Vonn, die Ende vergangenen Jahres ihr Comeback im Skirennsport gegeben hatte.

Zunächst wird die Abfahrt gefahren (10.00), im Slalom (13.15/jeweils live ORF 1) starten die schnellsten 30 wie im Technik-Weltcup in gestürzter Reihenfolge. Die Zeiten von Abfahrerin und Slalomläuferin werden addiert. Bei der Junioren-WM 2023 in St. Anton kam die Team-Kombination erstmals zur Austragung und stieß auf positive Resonanz.