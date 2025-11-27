Hockey-Spektakel pur in der ICE Hockey League

Von: mk

Bozen – Die 23. Runde der win2day ICE Hockey League war ein einziges Spektakel und 53 Tore in sechs Spielen. Olimpija Ljubljana löste dabei den HC Falkensteiner Pustertal im direkten Duell an der Tabellenspitze ab. Die beiden Tabellenschlusslichter Pioneers Vorarlberg und Innsbruck feierten Siege gegen Kärntner Teams. Auch das dritte Team außerhalb der aktuellen Top-10, die Vienna Capitals, verbuchte einen vollen Erfolg. Ein gelungenes Debüt feierte zudem Neo-Headcoach Dan Lacroix, der sich mit den Moser Medical Graz99ers auswärts beim Serienmeister Salzburg durchsetzte. Der HCB Südtirol Alperia stoppte außerdem die Heimserie der Steinbach Black Wings Linz und eroberte damit den dritten Platz zurück.

Ljubljana zurück an der Spitze

Olimpija Ljubljana und der HC Falkensteiner Pustertal tauschen erneut die Plätze an der Tabellenspitze. Während das direkte Duell vor zwei Wochen noch an die Südtiroler gegangen war, gelang den Slowenen am Mittwoch die Revanche — und damit die Rückeroberung der Spitzenposition. Vor vollen Rängen erwischten die „grünen Drachen“ den besseren Start und gingen durch T.J. Brennan 1:0 in Führung. Die Gäste aus Bruneck hatten im ersten Abschnitt zwar mehr vom Spiel und stellten auf 1:1, doch Ljubljana blieb die deutlich effizientere Mannschaft und erhöhte im zweiten Drittel auf 4:2. Pustertal konnte den Sieg der Gastgeber nicht mehr gefährden, musste sich schließlich mit 3:6 geschlagen geben und die Tabellenführung abgeben. Neben dem Sprung an die Spitze knackte Ljubljana als erstes Team der Saison die 100-Tore-Marke.

Big-Wins für die Tabellenschlusslichter

Der HC TIWAG Innsbruck setzte gegen den EC-KAC ein starkes Ausrufezeichen — und das, obwohl Klagenfurt einen furiosen Start hinlegte: Noch bevor die erste Spielminute abgeschlossen war, führten die Gäste 2:0. In Minute sieben stellte der KAC sogar auf 3:0, ehe die Haie aufwachten und noch im Startdrittel auf 2:3 verkürzten. Doch auch das war nicht das Ende: Der KAC traf noch einmal und ging mit einer 4:2-Führung in die erste Pause. Innsbruck lieferte danach jedoch einen beeindruckenden Mittelabschnitt sowie einen starken Start ins Schlussdrittel, erzielte fünf unbeantwortete Tore und drehte die Partie. Der KAC, in den letzten 15 Minuten klar überlegen, verkürzte zwischenzeitlich auf 6:7, musste sich aber nach Empty-Net-Treffern mit 6:9 geschlagen geben. Benjamin Corbeil und Mat Wilkins trafen jeweils doppelt.

Auch die Pioneers Vorarlberg lieferten eine spektakuläre Vorstellung und feierten gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV einen 5:4-Erfolg. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel mit je einem Treffer legte das Schlusslicht ein starkes Mitteldrittel hin: Trotz spielerischer Unterlegenheit präsentierten sich die Vorarlberger eiskalt und stellten auf 4:1. Im Schlussabschnitt erhöhten sie sogar auf 5:1, ehe die Adler zur Aufholjagd ansetzten. Villach verkürzte bis 90 Sekunden vor Ende auf 4:5, doch der Turnaround gelang nicht mehr. Für die Vorarlberger war es erst der dritte Sieg nach regulärer Spielzeit in dieser Saison. Aufgrund des Innsbrucker Sieges bleiben die Pioneers jedoch weiterhin Tabellenletzter.

Beim ersten Wiedersehen von Kevin Constantine mit seinem Ex-Team feierte der Neo-Coach der Vienna Capitals einen 3:1-Erfolg über Fehérvár. Die Gäste aus Ungarn erwischten den besseren Start und gingen im Powerplay 1:0 in Führung. Die Antwort durch Mitch Hults folgte prompt — 1:1 nach dem ersten Drittel. Im Mittelabschnitt hatten die Wiener klar mehr vom Spiel, und Simon Bourque stellte auf 2:1. Den Schlusspunkt setzte Zane Franklin in Überzahl und fixierte damit den ersten Sieg nach zwei Niederlagen.

Debüt von Dan Lacroix geglückt

Einen schwierigeren Auftakt hätte sich Dan Lacroix, neuer Headcoach der Moser Medical Graz99ers, kaum aussuchen können: Er traf auswärts auf den Serienmeister EC Red Bull Salzburg, der zuletzt vier Siege in Serie gefeiert hatte. Nach einem torlosen Startdrittel gingen die Gastgeber in Führung, doch die Steirer antworteten mit einem Doppelschlag durch Michael Schiechl und Marcus Vela. Im Schlussabschnitt glich Lucas Thaler zunächst aus, ehe die 99ers ihre Schlussoffensive starteten. Lukas Kainz erzielte das Game-Winning-Goal, die Grazer siegten 5:2 und stoppten damit den Lauf der Salzburger. Zudem gelang ihnen der Sprung zurück auf Platz drei.

Bozen feiert Sieg in Linz

Die Steinbach Black Wings Linz und der HCB Südtirol Alperia lieferten sich ein intensives Duell. Im ersten Abschnitt kontrollierten die Gastgeber die Partie und gingen mit einer 2:1-Führung in die Pause. Im zweiten Drittel stellten die Linzer auf 3:1, ehe Bozen das Spiel vollständig übernahm. Noch im Mitteldrittel drehten die Südtiroler die Partie. Ein Shorthander im Schlussabschnitt brachte die Vorentscheidung. Bozen setzte sich schließlich mit 6:3 durch, beendete die Linzer Heimserie und festigte seine Top-6-Position. Brad McClure erzielte zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor.

win2day ICE Hockey League, Mittwoch, 26.11.2025: 23. Runde

EC Red Bull Salzburg – Moser Medical Graz99ers 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Referees: OFNER, PIRAGIC, Jedlicka, Konc

Goals RBS: Raffl T. (24.), Thaler L. (48.)

Goals G99: Schiechl M. (29./pp), Vela M. (32.), Kainz L. (51.), Currie J. (59.), Huber P. (60.)

Olimpija Ljubljana – HC Falkensteiner Pustertal 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Referees: HUBER, NIKOLIC M., Muzsik, Zgonc

Goals OLL: Brennan T. (10.), Simsic N. (28./pp, 39.), Kumanovic L. (31.), MacWilliam A. (53.), Petan A. (59.)

Goals HCP: Ticar R. (15.), Zanatta L. (33.), Ierullo A. (50.)

Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)

Referees: STERNAT, VOICAN, Bärnthaler, Zacherl

Goals BWL: Knott G. (9.), Würschl N. (15./pp), Gaffal S. (20.)

Goals HCB: Schneider C. (9.), Digiacinto C. (25./pp), McClure B. (27./pp, 56.), Pollock B. (40.), Gersch S. (60.)

Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Referees: HLAVATY, SMETANA, Gatol, Vaczi

Goals VIC: Hults M. (20.), Bourque S. (30.), Franklin Z. (51./pp)

Goals AVS: Bartalis I. (18./pp)

HC TIWAG Innsbruck – EC-KAC 9:6 (2:4, 3:0, 4:2)

Referees: FICHTNER, SEEWALD E., Seewald J., Weiss

Goals HCI: Bär L. (10.), Rappold K. (14.), Wilkins M. (27., 52./pp), Kudla P. (34.), Corbeil B. (40., 60.), Owre S. (44.), Coatta M. (55.)

Goals KAC: Unterweger C. (1.), Teves J. (1., 45.), Jensen Aabo J. (7.), Kempe M. (17.), Strong S. (44.)

Pioneers Vorarlberg – EC iDM Wärmepumpen VSV 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)

Referees: HOLZER, SCHAUER, Bedynek, Sparer

Goals PIV: Gallant C. (5.), Macierzynski K. (28./pp, 40.), Maier O. (33./sh), Wempe L. (41.)

Goals VSV: Rebernig M. (9.), Strong S. (44.), Maxa F. (46.), Helewaka A. (59.)