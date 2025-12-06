Hockey-Spieler in Meran rassistisch beschimpft: Geldstrafe und Stadionverbote

Von: mk

Meran – Am 20. November kam es im Rahmen des Alps Hockey League-Spiels zwischen dem HC Meran/o Pircher und den Red Bull Hockey Juniors zu einem rassistischen Vorfall gegenüber einem Spieler der Gäste. Gegen Meran wurde eine Geldstrafe verhängt. Liga und Klub distanzieren sich entschieden von dem Vorfall.

Nach Spielende war der betroffene Spieler beim Shakehands von Meran-Fans mit rassistischen Beleidigungen konfrontiert worden. Die Liga leitete umgehend ein Ermittlungsverfahren ein. Beide Vereine sowie die Spieloffiziellen übermittelten fristgerecht ihre Stellungnahmen, die von der Rechtskommission ausgewertet wurden. Neben der verhängten Geldstrafe setzte der HC Meran/o Pircher zusätzliche interne Maßnahmen und sprach Stadionverbote aus.

Die Alps Hockey League betont, dass jede Form von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung entschieden abgelehnt wird. Sie bekennt sich zu den Werten Vielfalt, Chancengleichheit und Respekt und setzt sich dafür ein, diese in allen Bereichen des Spielbetriebs zu fördern und zu schützen.