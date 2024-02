ICE Hockey League: Paarungen für das Pre-Playoff stehen fest

Pusterer Wölfe treten gegen HK SZ Olimpija an

Bruneck – Die beiden Paarungen für das zum dritten Mal ausgetragenen Pre-Playoff in der win2day ICE Hockey League stehen seit Freitagabend fest: Der HC TIWAG Innsbruck – Die Haie (#7) entschied sich für die BEMER Pioneers Vorarlberg (#10), der HC Pustertal Wölfe (#8) tritt gegen den HK SZ Olimpija (#9) an. Ab Sonntag kämpfen diese vier Mannschaften im Modus „best-of-3“ um die beiden letzten verbleibenden Plätze im Viertelfinale.

Vorangegangen ist die Entscheidung der Rechtskommission der win2day ICE Hockey League, das nicht ausgetragene Spiel vom Freitag, 23. Februar 2024 zwischen dem HC TIWAG Innsbruck – Die Haie und Migross Supermercati Asiago Hockey mit 5:0 für die Tiroler zu werten. Damit beendete Innsbruck die Regular Season auf dem siebenten Rang und erhielt das Pick-Recht für die Pre-Playoffs.

Die Pre-Playoffs starten bereits am Sonntag, den 25. Februar. Das Spiel in Innsbruck wird ab 17.05 Uhr live auf PULS24 übertragen. Die Begegnung in Bruneck beginnt um 18.00 Uhr und wird auf www.live.ice.hockey als PPV-Livestream angeboten. Der zweite Spieltag dieser Serie ist für Dienstag, 27. Februar terminisiert. Ein mögliches drittes Spiel ist dann für Donnerstag (29. Februar) vorgesehen.

Für die spusu Vienna Capitals, Migross Supermercati Asiago Hockey und die Moser Medical Graz99ers ist die Saison 2023/24 der win2day ICE Hockey League beendet. Die restlichen sechs Teams sind bereits fix für das Viertelfinale qualifiziert.

Die ersten Stimmen zum Pre-Playoff-Pick:

Max Steinacher (Sportmanager HCI): „Die bisherigen Saisonduelle waren für unsere Entscheidung ausschlaggebend. Wir haben gegen die Pioneers zu Hause noch nie verloren, der Heimvorteil ist enorm wichtig. Wir freuen uns auf eine volle Halle am Sonntag“.

Christian Gross (Manager BEMER Pioneers Vorarlberg): „Wir haben mit dem Einzug in die Pre-Playoffs schon viel erreicht in unserem zweiten Jahr. Die Mannschaft hat über die gesamte Saison gute Leistungen gezeigt, jetzt wollen wir unsere Bilanz gegen Innsbruck aufbessern. Ich schätze die Chancen 50:50 ein“.

Jochen Schenk (Manager HC Pustertal): „Wir haben schon mit diesem Duell gerechnet, die bisherigen Partien zählen jetzt nichts mehr. Wir haben den Heimvorteil auf unserer Seite und werden uns bestmöglich auf das erste Spiel am Sonntag vorbereiten“.

Anže Ulčar (Manager HK SŽ Olimpija): „Wir waren über weite Strecken der Saison sehr konstant. In einer ‚best-of-3‘-Serie hat das erste Spiel natürlich eine große Bedeutung, man benötigt dennoch zwei Siege, um weiterzukommen“.

Die Pre-Playoff im Detail:

HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – BEMER Pioneers Vorarlberg

Saisonduelle: 3:1 HCI

Head-2-Head: 7:1 HCI

HCI ist in Heimspielen gegen PIV noch ungeschlagen

PIV hat sich erstmals für die Postseason qualifiziert

HC Pustertal Wölfe – HK SZ Olimpija

Saisonduelle: 3:1 HKO

Head-2-Head: 6:6

beide Teams bestreiten nach einem Jahr Pause wieder Spiele in der Postseason

Spieltermine:

Sonntag, 25. Februar 2024

HC TIWAG Innsbruck – BEMER Pioneers Vorarlberg | 17.30 Uhr | LIVE AUF PULS 24

HC Pustertal Wölfe – HK SZ Olimpija | 18.00 Uhr | live.ice.hockey (PPV)

Dienstag, 27. Februar 2024

BEMER Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck | 19.30 Uhr

HK SZ Olimpija – HC Pustertal Wölfe | 19:15 Uhr

Donnerstag, 29. Februar 2024*

*) falls notwendig