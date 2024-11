“Ich versuche, das zu genießen”

Von: fra

Turin – Mit einer beeindruckenden Leistung gegen den Norweger Casper Ruud hat Jannik Sinner das Finale des Turniers erreicht. Der Südtiroler dominierte seinen Gegner mit 6:1 und 6:2 und zeigte phasenweise eine eindrucksvolle Machtdemonstration.

Sinner hat in diesem Turnier keinen einzigen Satz abgegeben und alle vier Partien gewonnen. Im Finale trifft er nun erneut auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, gegen den er bereits am Dienstag in der Vorrunde mit 6:4 und 6:4 gewonnen hatte. Fritz zeigte sich nach der Niederlage damals selbstkritisch: “Ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel hätte besser machen können. Ich habe gut gespielt – und trotzdem verloren.” Fritz zeigte sich jedoch verbessert und besiegte im Halbfinale den deutschen Favoriten Alexander Zverev in drei hart umkämpften Sätzen. Dabei demonstrierte Fritz eine Nervenstärke, die ihm in der Vergangenheit oft gefehlt hatte – eine Warnung für Sinner.

Der Südtiroler blieb dennoch gelassen und sagte nach seinem Finaleinzug: “Ich werde versuchen, den Moment zu genießen. Es werden 15.000 Zuschauer in der Halle sein. Ich hoffe auf ein gutes Spiel, aber dafür braucht es immer zwei. Es gibt immer Anspannung, aber die hat man vor jedem Spiel.”

Sinner ist sich der Herausforderung des Finals bewusst: “Es wird ein schwieriges Match. Aber vor einem Finale kann man nie viel sagen. Ich werde versuchen, das zu kontrollieren, was ich beeinflussen kann. Der Rest wird sich zeigen.”

Der Titel wäre ein krönender Abschluss einer herausragenden Saison für den Südtiroler: Mit zwei Grand-Slam-Titeln, drei Masters-Siegen und der Weltranglistenposition 1 hat Sinner bereits Großes erreicht. Ein Finalsieg würde die Saison endgültig perfektionieren. Neben dem prestigeträchtigen Titel gäbe es auch 1.500 Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld von 4,8 Millionen US-Dollar für den Sieger.