In Meran ist alles bereit für ein außergewöhnliches Cool Swim Meeting

Meran – Wie immer wurde das Cool Swim Meeting am Mittwoch vor dem Wettkampfwochenende im wunderbaren Josef Mountain Resort in Falzeben ober Meran vorgestellt. Im Lido von Meran ist alles bereit für ein dreitägiges Schwim-Fest. “Es wird eine neue Rekordausgabe des Meetings geben”, konnte OK-Chef Walter Taranto mit Stolz verkünden. Dazu reicht ein Blick auf die Meldeliste: 712 Sportler aus 50 Vereinen sind dabei, das sind 3200 Starts. Ein Mammutprogramm, aber das OK-Team der beiden Meraner Schwimmvereine SC Meran und AS Meran mit seinen knapp 100 freiwilligen Helfern ist eingespielt und bereitet sich seit Monaten auf das wichtigste Schwimm-Ereignis Südtirols im Sommer vor. Und die Fans dürfen sich freuen, sind doch nicht weniger als zehn Athleten der italienischen Nationalmannschaft mit dabei. Angefangen vom aktuellen Weltmeistern Thomas Ceccon (100 m Rücken).

Gastgeberin Clara Martone, Bürgermeister Dario Dal Medico, Stadtrat Nerio Zaccaria, Daniela Zadra von der Kurverwaltung, Luca Bordato von Meranarena, Giorgio Cagnotto waren bei der Vorstellung dabei. Und natürlich durfte auch Cesare Butini nicht fehlen. Der Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft stellte höchstpersönlich die zehn Azzurri vor, die von Freitag bis Sonntag in Meran an den Start gehen werden. Sieben von ihnen sassen schon im Publikum: Lisa Angiolini, Francesca Fangio, Sara Franceschi, Anita Gastaldi (Jahrgang 2003), Matteo Ciampi, Leonardo Deplano und Europameister Alberto Razzetti. Erst direkt zu den Wettkämpfen wird der Weltmeister, Thomas Ceccon, anreisen. Ebenso wie Brust-Spezialist Federico Poggio. “Wir haben eine qualitativ hochwertige Mannschaft in Meran am Start”, sagte Butini eine Woche vor dem “Sette-Colli-Meeting” in Rom, nach dem die italienische Mannschaft für die WM im Juli in Japan endgültig feststehen wird.

“Wir haben uns von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, und das ist ein Verdienst von vielen Personen, aber ich möchte mich besonders bei unseren fast hundert freiwilligen Helfern bedanken, die nicht nur an den drei Wettkampftagen ganze Arbeit leisten” sagte OK-Chef Walter Taranto. “Wir sind startbereit”, fügt Vize-Präsident Gebhard Unterrainer an. Seit 2016 veranstalten die beiden Meraner Schwimmvereine SCM und ASM das Cool Meeting gemeinsam, das nicht nur ein Green Event ist, sondern auch “Plastic Free”. Marco Giongo ist der technische Leiter der Veranstaltung: “Wir haben auch einige Vereine aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn und sogar zwei Iraner mit am Start”. Zumindfest sieben bis acht Meetingrekorde könnten laut Giongo auch in diesem Jahr fallen, nachdem es im letzten Jahr schon 15 gewesen waren. Es gibt Preisgelder nicht nur für neue Meetingrekorde, sondern auch für die besten Zeiten anhand der FINA-Tabelle und für die besten Leistungen der Schwimmer aus der Region. Auch für die Vereine aus Trentino-Südtirol ist das Cool Meeting eine wichtige Standortbestimmung.

Und schon jetzt steht fest, dass Meran 2024 noch einmal zulegen wird. Gemeinsam mit den Meetings in San Marino, Mailand und Cosenza wird das Cool Swim Meeting zur Italian Swim Tour zählen. Aber jetzt sind alle Augen auf das Meeting an diesem Wochenende gerichtet. Wie im Vorjahr werden am Freitag ab 18.00 Uhr die drei schnellsten Serien am Start sein. Wettkampfbegin ist morgen um 15.00 Uhr. Am Samstag und Sonntag beginnen die Wetkämpfe um 9.30 Uhr. Die besten Schwimmer in den zwei schnellsten Serien sind dann am Nachmittag zu sehen.