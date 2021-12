Jesenice und Ritten gewinnen Topspiele

Die Rittner Buam feierten am Donnerstag dank eines starken Mitteldrittels einen klaren 4:0-Auswärtssieg beim EHC Lustenau. HDD SIJ Acroni Jesenice drehte hingegen die Partie bei Migross Supermercati Asiago Hockey und baute seine Tabellenführung weiter aus. Zudem feierte auch der EK Zeller Eisbären einen Comeback-Sieg.

Darüber hinaus haben die Wipptal Broncos Weihenstephan die Verpflichtung des italienisch-kanadischen Stürmers Lucas Chiodo bekannt gegeben.

EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina valgardena.it 5:4 OT (2:1,0:2,2:1,1:0)

Das erste Drittel war hart umkämpft und geprägt von vielen Strafen auf beiden Seiten. In der achten Minute brachte Juuso Rajala die Hausherren mit 1:0 in Führung. Die Gäste konnten kurz darauf durch Ex-Eisbär Maks Selan ausgleichen. Doch nur eine Minute später war es wieder Juuso Rajala, der die Fans in der KE KELIT Arena mit dem 2:1 zum Jubeln brachte. Doch der Mittelabschnitt gehörte dann den Grödnern, die die Partie durch Treffer von Liga-MVP Brad McGowan und Max Oberrauch drehten. Im Schlussdrittel stellte McGowan sogar auf 2:4, doch die Salzburger kämpften sich noch einmal zurück. Zunächst verkürzte Antons Sinegubovs und 22 Sekunden vor dem Ende gelang Fredrik Widen mit einem Schuss von der blauen Linie der wohlverdiente Ausgleich zum 4:4. In der Overtime ging es hin und her. In der 63. Minute war es wieder Widen, der mit einem Solo den 5:4-Heimsieg für fixierte. Nach zuletzt vier Niederlagen gab es für die Zeller, die im direkten Vergleich mit Gröden auf 5:5 stellten, wieder ein Erfolgserlebnis.

EHC Lustenau – Rittner Buam 0:4 (0:0,0:3,0:1)

Sehr ambitioniert starteten beide Teams in das erste Drittel. Ritten hatte mehr Spielanteile, doch Lustenau die größeren Möglichkeiten – dennoch blieb es torlos bis zur ersten Pause. Nach Wiederbeginn kamen die Gäste zu den besseren Möglichkeiten und das 0:1 durch Alex Frei in der 30. Minute war die logische Folge. Nach ein paar Härteeinlagen spielte der EHC zwar in Überzahl, den Treffer erzielte aber Rittens Markus Spinell (35./SH). Nur zwei Minuten später war es abermals Spinell mit dem vorentscheidenden dritten Treffer. Im letzten Spielabschnitt verwalteten die Gäste den Vorsprung sehr clever. Lustenau kam zwar zu einigen Möglichkeiten, doch der Ehrentreffer blieb ihnen vorenthalten. In der 59. Minute fixierte Adam Giacomuzzi den Endstand zum 0:4. Damit war auch das dritte Rittner Shutout dieser Saison perfekt, das sich Jake Smith gutschreiben lassen konnte. In der ewigen AHL-Bilanz gewannen die nun zweitplatzierten Südtiroler 14 von 17 Partien gegen Lustenau.

Migross Supermercati Asiago Hockey – HDD SIJ Acroni Jesenice 2:3 (2:0,0:1,0:2)

Mit dem Selbstvertrauen von zuletzt fünf Siegen in Folge kam Jesenice zum Topspiel nach Asiago. Doch die Hausherren erwischten den besseren Start. Nach einer frühen Strafe gegen die Slowenen traf Michele Marchetti in der dritten Minute im Powerplay. Und nur wenige Minuten später stellte Anthony Salinitri sogar auf 2:0. Auf der Gegenseite hatte Jure Sotlar eine gute Möglichkeit, nach 20 Minuten blieb es aber beim Zwei-Tore-Vorsprung für Asiago. Gleich nach Wiederbeginn traf Eric Pance nur die Stange, doch nur kurze Zeit später gelang den Gästen der erste Treffer: Saso Rajsar fälschte einen Planko-Schuss erfolgreich ab. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb der Spielstand bis zur 46. Minute unverändert. Dann sorgte Rajsar mit seinem zweiten Treffer für den verdienten Ausgleich. Und es kam noch besser für den Spitzenreiter als Eetu Elo in der 54. Minute zwischen den Schonern von Goalie Vallini zum 2:3 traf. Asiago probierte noch einmal alles, doch Jesenice gewann auch das zweite AHL-Duell in dieser Saison und baute die Tabellenführung weiter aus.

Sterzing verpflichtet Lucas Chiodo

Die Wipptal Broncos Weihenstephan haben die Verpflichtung des italienisch-kanadischen Stürmers Lucas Chiodo bekannt gegeben. Der 23-Jährige spielte bereits in der Saison 2019/20 in der Alps Hockey League und verbuchte dabei 54 Punkte (17G, 37A) für die Fassa Falcons. Johan Lorraine hingegen wird den Verein in Richtung des französischen Teams Gap verlassen.

Referees: OREL, REZEK, Kainberger, Wimmler.

Goals 1:0 EKZ Rajala J. (07:06 / unassisted / EQ), 1:1 GHE Selan M. (09:50 / MC GOWAN B. ,Korhonen V. / EQ), 2:1 EKZ Rajala J. (11:16 / Tschernutter J. ,Schernthaner J. / EQ), 2:2 GHE MC GOWAN B. (25:33 / Selan M. ,Willeit C. / EQ), 2:3 GHE Oberrauch M. (35:02 / Sullmann Pilser M. ,Brugnoli J. / SH), 2:4 GHE MC GOWAN B. (40:58 / Oberrauch M. ,Sölva M. / EQ), 3:4 EKZ Sinegubovs A. (42:59 / Kreuzer P. ,Akerman J. / EQ), 4:4 EKZ Dinhopel T. (59:38 / Rattensberger D. ,Widen F. / EQ), 5:4 EKZ Widen F. (62:30 / Schernthaner J. / EQ)

Referees: HOLZER, WALLNER, Eisl, Rinker.

Goals 0:1 RIT Frei A. (29:46 / Marzolini M. ,Kostner S. / EQ), 0:2 RIT Spinell M. (34:10 / Kostner S. ,Uusivirta L. / SH), 0:3 RIT Spinell M. (36:08 / Kostner S. ,Osburn Z. / EQ), 0:4 RIT Giacomuzzi A. (58:39 / Kostner J. ,Öhler R. / 5:3 PP)

Referees: BENVEGNU, VIRTA, Bassani, Piras.

Goals 1:0 ASH Marchetti M. (02:28 / Marchetti S. / PP), 2:0 ASH Salinitri A. (07:07 / Magnabosco J. ,Iacobellis S. / EQ), 2:1 JES Rajsar S. (21:14 / Planko D. ,Sotlar J. / EQ), 2:2 JES Rajsar S. (45:56 / Urukalo Z. ,Sotlar J. / EQ), 2:3 JES Elo E. (53:47 / Viikila J. ,Pance E. / EQ)

Innsbruck gewinnt Weihnachtsspiel in Znojmo

Nach zuletzt drei Niederlagen kehrte der HC TIWAG Innsbruck am Donnerstag mit einem 6:2-Auswärtssieg beim HC Tesla Orli Znojmo in die Erfolgsspur zurück. Beim bereits dritten Saisonsieg der Tiroler über die Tschechen schnürten Zach Magwood und Daniel Leavens je einen Doppelpack. Mit dem Erfolg verbesserten sich die „Haie“ in der bet-at-home ICE Hockey League auf Rang fünf.

Die Vorzeichen vor dem Weihnachtsspiel konnten unterschiedlicher nicht sein: Während die auf Tabellenrang zehn liegenden Tschechen aus den letzten drei Spielen das Punktemaximum holten und damit ihren Vorteil auf einen Nicht-Pre-Playoff-Platz behielten, mussten die Tiroler zuvor drei Niederlagen am Stück hinnehmen. Doch der HCI legte am Donnerstag ein nahezu perfektes Auswärtsspiel hin. Bereits in der achten Minute traf Zach Magwood mit einem Schuss ins lange Eck zur Führung. Kurz darauf erhöhte Joel Messner (10./PP) in Überzahl.

Zwar hatte Znojmo mit 9:6 Schüssen einen leichten Vorteil im ersten Drittel, den dritten Treffer erzielten aber wieder die Gäste: Daniel Leavens, der schon in den ersten beiden Saisonduellen mit den tschechischen Adlern traf, erhöhte nach 19 Minuten auf 0:3. Im Mittelabschnitt schnürte Leavens im Powerplay den Doppelpack, kurz vor Drittelende schrieben die Hausherren durch Tor Immo an. Doch Innsbruck ließ an diesem Nachmittag nichts mehr anbrennen. In der 43. Minute nahm Magwood erneut Maß und stellte die Vier-Tore Führung wieder her. Zwar holten die Tschechen durch einen Prokes-Treffer noch einmal auf, am Ende fixierte Timothy McGauley per Empty Netter den 2:6-Endstand. Damit gewannen die Innsbrucker, die aktuell das zweitbeste Auswärtsteam der bet-at-home ICE Hockey League sind, auch das dritte Saisonduell und kletterten in der Tabelle auf Rang fünf.

bet-at-home ICE Hockey League:

Do, 23.12.2021: HC TESLA Orli Znojmo – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)

Referees: HLAVATY, SIEGEL, Durmis, Konc.

Tore Znojmo: Immo (39.), Prokes (44.)

Tore Innsbruck: Magwood (8., 43.), Messner (10./PP), Leavens (19., 32./PP), McGauley (58./SH)