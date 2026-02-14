Aktuelle Seite: Home > Sport > Inter gewinnt dramatisches “Derby d’Italia” gegen Juventus
Inter gewinnt dramatisches “Derby d’Italia” gegen Juventus

Samstag, 14. Februar 2026 | 22:51 Uhr
Von: apa

Inter Mailand hat am Samstag einen prestigeträchtigen Erfolg eingefahren. Die “Nerazzurri” gewannen vor Heimpublikum das “Derby d’Italia” genannte Duell mit Juventus Turin 3:2, fuhren damit den sechsten Pflichtspielsieg in Folge ein und liegen als Serie-A-Spitzenreiter bei einer Partie mehr acht Punkte vor dem ersten Verfolger AC Milan. Juventus hat schon 15 Zähler Rückstand auf Inter.

Die Mailänder gingen durch ein Eigentor von Andreas Cambiaso in Führung (17.), der Pechvogel glich neun Minuten später aus. Nach Gelb-Rot für Juve-Profi Pierre Kalulu (42.) und dem 2:1 für Inter durch Francesco Esposito (76.), sahen die Gastgeber schon wie der Sieger aus, aber Manuel Locatelli schaffte den Ausgleich (83.), ehe Piotr Zielinski in der 90. Minute doch noch das umjubelte 3:2 gelang.

