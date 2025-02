Italiencup Boulder: Piccolruaz und Moar am Podest

Von: Ivd

Mozzate – Ein souveränes Comeback mit einem ersten Platz beim Senior-Italiencup im Bouldern in Mozzate (Como) hat Michael Piccolruaz gefeiert. Erstmals im Finale und gleich am Podest stand Matilda Moar.

Insgesamt 14 Südtiroler Athleten – neun Frauen und fünf Männern – reisten am Wochenende nach Mozzate. Über fünf Boulder in der Qualifikationsphase und fünf im Semifinale kämpften sich Michael Piccolruaz und Matilda Moar ins Finale. Dort waren vier Boulder zu bezwingen; Piccolruaz war nach einer Durststrecke in den letzten Monaten erneut in Höchstform und verteidigte seinen Titel. Matilda Moar aus Brixen hingegen erreichte zum ersten Mal ein Italiencup-Finale und erreichte gleich Platz zwei.

Hier ersten drei der beiden Kategorien:

Frauen

Erste: Miriam Fogu (Arrampicata libera Perugia)

Zweite: Matilda Moar (AVS Brixen)

Dritte: Federica Papetti (Rock Brescia ASD)

Männer

Erster: Michael Piccolruaz (Fiamme Oro)

Zweiter: Nicoló Sartirana (Centro Sportivo Esercito)

Dritter: Simone Mabboni (Crazy Center E.T.S.)