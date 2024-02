Jagd auf die Top Six geht weiter

Bozen – Nach vier Siegen in Folge, fünf aus den letzten sechs Begegnungen, geht für den HCB Südtirol Alperia die Jagd auf einen Platz in den Top Six, was die direkte Qualifikation für die Playoff bedeuten würde, weiter. Aktuell belegen die Foxes Platz vier mit 71 Punkten, gefolgt von Innsbruck (+3 und ein Spiel mehr), +5 auf das Duo Linz-VSV und +6 auf Pustertal (1 Spiel mehr). Noch fehlen sieben Begegnungen bis zum Ende der Regular Season und die sechs Punkte von diesem Wochenende könnten für die direkte Qualifikation bereits vorentscheidend sein. Besondere Bedeutung kommt daher das Auswärtsmatch gegen den direkten Gegner Linz zu, während am Sonntag Vorarlberg in der Sparkasse Arena zu Gast ist.

Direktes Duell gegen die Black Wings

Freitag, 2. Februar, mit Spielbeginn um 19.15 Uhr, sind Frank & Co. in Linz gegen die Steinbach Black Wings im Einsatz. Die Weißroten sind bereits heute vormittags im Mannschaftsbus Richtung Oberösterreich gestartet, wo ihnen ein „heißes“ Match bevorsteht. Aufgrund des aktuellen Tabellenstandes wird diese Begegnung bereits Playoff Charakter haben, denn keines der beiden Teams will natürlich Punkte liegenlassen.

Die Österreicher waren mit Volldampf in die Meisterschaft gestartet, haben aber in den letzten Wochen gekränkelt und neun von den letzten zwölf Begegnungen verloren. Die Mannschaft von Coach Philipp Lukas konnte seit dem 1. Jänner (2-5 gegen den VSV) kein Spiel mehr innerhalb der regulären Spielzeit gewinnen und zuhause nicht mehr seit dem 8. Dezember (8-1 gegen Vienna). Deshalb werden die Oberösterreicher gegen die Weißroten alles geben, zumal auch die vorangegangenen Begegungen für sie sprechen, denn die Foxes konnten nur das Match vom 10. Dezember in der Sparkasse Arena mit 4:2 für sich entscheiden, die beiden restlichen Begegnungen endeten mit Erfolgen für die Stahlstädter (2:0 in Linz und 5:2 in Bozen).

Am Sonntag in der Sparkasse Arena gegen Angstgegner Vorarlberg

Wenn eine Mannschaft ein rotes Tuch für Bozen ist, dann ist dies mit Sicherheit Vorarlberg. Früher war es Dornbirn, jetzt ist es Vorarlberg, die Österreicher aus dem Ländle bringen die Foxes jedes Mal gehörig ins Schwitzen. Vorarlberg, das sich mitten im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoff befindet und Vienna im Nacken hat, wurde im Vergleich zum Vorjahr personell komplett umgekrempelt: dabei spickt besonders der Top Scorer der Liga, Steven Owre, hervor, der es bisher auf 54 Punkte, davon 28 Tore, gebracht hat. Die Foxes haben nicht rein zufällig zwischen der letzten und aktuellen Spielzeit vier Mal in der Vorarlberghalle Federn gelassen. Auch dieses Jahr sprechen die bisherigen Ergebnisse zugunsten der Pioneers: Bozen konnte nämlich nur einmal, und zwar am 26. November in der Sparkasse Arena, einen Erfolg (4:1) verbuchen. Auch dieses Mal vertrauen Frank & Co. auf die Unterstützung des heimischen Publikums: die Begegnung, die am Sonntag, 4. Februar, mit Spielbeginn um 18.00 Uhr stattfindet, steht unter dem Sponsoring unseres Radio-Partners Südtirol 1.

Lage bei Bozen

Coach Glen Hanlon stehen auch diesmal alle Spieler zur Verfügung, das Tor wird, zumindest im Spiel gegen Linz, Sam Harvey hüten.

Eintrittskarten und Streaming

Beide Begegnungen werden direkt über Streaming https://live.ice.hockey übertragen. Die Eintrittskarten für das Spiel gegen Vorarlberg gibt es online oder im Vorverkauf am Freitag von 16.00 bis 18.30 und Sonntag von 11.00 bis 13.00 und ab 16.00 Uhr.