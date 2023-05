Jakob Weger paddelt auf der Passer erneut auf das Podest

Meran – Ein gelungener Auftakt für Jakob Weger und Tamara Drescher vom SC Meran/Raika-Torggler beim 67. Internationalen Kanuslalom in Meran. Jakob Weger (25) musste heute beim offenen Rennen in der Königsdisziplin, dem Kajak-Einer der Männer, mit einem Rückstand von 0,86 Sekunden nur dem Italiener Giacomo Barzon den Vortritt lassen. Es gab zwei Durchgänge. Der schnellere Durchgang zählte. Nach Platz vier im ersten Durchgang ist Jakob Weger im zweiten Durchgang ein guter aber nicht ganz fehlerfreier Lauf gelungen, womit er sich auf Platz zwei vorschieben konnte. „Mit meiner heutigen Leistung bin ich zufrieden. Mein zweiter Lauf war zwar nicht perfekt. Bei Tor Nummer 15 habe ich etwa eine Sekunde verloren. Trotzdem ist es mir gelungen, erneut auf das Podium zu paddeln. Obwohl ich ein Jahr lang nicht mehr trainiert habe und vor dem Kanuslalom in Meran nur drei Mal im Slalom-Boot gesessen bin, kann ich auf meinem Hausbach immer noch mit Spitzenpaddlern wie mit dem Vize-Weltmeister von 2021, Marcello Beda, und dem Slowenen Niko Testen mithalten und sie hinter mir lassen“, freute sich Jakob Weger über seinen hervorragenden zweiten Platz. Seine Kanu-Karriere hat der Schenner vor etwas mehr als einem Jahr beendet, aber den Kanuslalom auf der Passer will er auch in den nächsten Jahren noch bestreiten. Jakob Weger konzentriert sich nur noch auf Snowboard. Sein langjähriges Kanu-Training in seiner dreijährigen Berufspaddler-Karriere trägt immer noch seine Früchte. Platz drei belegte der Slowene Ulan Valant. Jakob Luther (22) und Matthias Weger (27) landeten auf den Plätzen zehn und elf. Für Matthias Weger war es ein guter Trainingslauf im Hinblick auf „King of the Alps“ und die Extrem-Kajak-WM am kommenden Samstag im Passeiertal.

Tamara Drescher (19) belegte im Kajak-Einer den hervorragenden fünften Platz. Nach dem ersten Durchgang lag die Meranerin sogar noch auf Platz drei. Ihre Vereinskollegin Carolin Schaller (25) wurde Achte. „Mit dem fünften Platz bin ich sehr zufrieden. Im ersten Lauf hatte ich einen kleinen Linienfehler, den ich im zweiten Durchgang ausbessern konnte“, freute sich Tamara Drescher. Agata Spagnol und Francesca Malaguti haben für einen italienischen Doppelsieg im Kajak-Einer der Frauen gesorgt. Dritte wurde die mehrfache tschechische Weltmeisterin Martina Satkova, die die Canadier-Einer-Kategorie klar für sich entscheiden konnte. Im Canadier-Ener der Männer siegte der 2-zweimalige U23-Weltmeister Roberto Colazingari aus Italien vor den Deutschen Benjamin Kies und Hannes Trummer.

In der Junioren-Klasse (U18) konnten sich im Kajak-Einer der Mädchen vor allem Sara Furlan und Zoe Annika Senoner vom SC Meran/Raika-Torggler sehr gut in Szene setzen. Sie verpassten das Podium nur knapp und belegten die Plätze vier und fünf. Heute Nachmittag sind die Finalläufe in den fünf Einzelkategorien der Junioren-Italienmeisterschaft und die Mannschaftsläufe. Nachstehend die Ergebnisse:

Allgemeine Klasse

Kajak-Einer Männer, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Giacomo Barzon (Italien) 83,65 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Jakob Weger (SC Meran/Raika-Torggler) 84,51/0; 3. Ulan Valant (Slowenien) 84,89/2; 4. Tommaso Barzon (Italien) 85,34/2; 5. Ludovico Cuignon (Ivrea CC) 86,04; 6. Jan Locnikar (Slowenien) 86,60; 10. Jakob Luther (SC Meran/Raika-Torggler) 87,84/0; 11. Matthias Weger (Schenna) 87,95/0; 17. Manuel Ulpmer 95,57/4; 19. Matthias Ulpmer (beide SV Milland) 98,74/2.

Kajak-Einer, Frauen, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Agata Spagnol (CC Sacile) 94,94 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Francesca Malaguti (Luftwaffe) 96,59/2; 3. Martina Satkova (Tschechien) 96,86/2; 4. Svenja Matt (Schweiz) 97,01; 5. Tamara Drescher (SC Meran/Raika-Torggler) 97,16/0; 6. Lucia Pistoni (Ivrea CC) 97,18/2; 8. Carolin Cellina Schaller (SC Meran/Raika-Torggler) 103,42/6.

Canadier-Einer, Männer, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Roberto Colazingari (Italien) 87,84 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Benjamin Kies (BSV Halle/D) 90,40/0; 3. Hannes Trummer (KV Zeitz/D) 94,15/2.

Canadier-Einer, Frauen, Endstand nach 2 Durchgängen: Martina Satkova (Tschechien) 98,32 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Carolina Massarenti (Ivrea CC) 105,56/0; 3. Marisa Kaup (Deutschland) 105,74/0.

Junioren-Klasse (U18)

Kajak-Einer Burschen, Endstand nach 2 Durchgängen:1. Mattia Poletto (CC Sacile) 83,65 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Atej Zobec Urbancic (Slowenien) 85,49/0; 3. Gabriele Grimandi (Italien) 86,80/0; 20. Marian Drescher 101,52/4; 28. Liam Kaplan 118,85/10; 29. Magnus Mumelter 131,06/6; 32. Philipp Kröss 140,51/8; 37. Christian Stocker (alle 5 SC Meran/Raika-Torggler) 169,47/12.

Kajak-Einer, Mädchen, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Ula Skok (KKK Tacen/SLO) 98,46 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Lara Kriesinger (Augsburger KV) 101,39/4; 3. Neja Veliscek (KK Soske Elektrame/SLO) 113,38/4; 4. Sara Furlan 115,28/4; 5. Annika Zoe Senoner 123,96/4; 8. Elina Schlechtleitner 140,82/6; 9. Eva Haller 147,66/4; 10. Alice Gravino (alle 5 SC Meran/Raika-Torggler) 153,91/6.

Canadier-Einer, Burschen, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Elio Maiutto (Ivrea CC) 90,84 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Marino Spagnol (CC Sacile) 94,58/0; 3. Luca Rizzeri (Ivrea CC) 95,69/0.

Canadier-Einer, Mädchen, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Asja Jug (KK Soske Elektrame/SLO) 116,09 Sekunden/4 Strafsekunden.