Judoka Elena Dengg holt in Duschanbe Junioren-WM-Gold

Von: apa

Elena Dengg hat am Freitag in Duschanbe (Tadschikistan) in der Kategorie bis 70 kg Gold bei der Judo-Junioren-WM geholt. Die 20-jährige Salzburgerin vom ESV Sanjindo Bischofshofen besiegte im Finale April Lynn Fohouo (SUI) mit Waza-ari im Golden-Score. Es ist Denggs bereits sechste Nachwuchs-Medaille bei einem Großereignis innerhalb der vergangenen vier Jahre, aber die erste in Gold.

“Unglaublich, was für eine Leistung, noch dazu wenn man bedenkt, wie viele Verletzungen Elena im abgelaufenen Jahr hatte. Einmal war es das Knie, dann die Rippe oder der Daumen. Sie hat sich diese Goldmedaille mehr als verdient. Herausragend ist ihr starker Griffkampf, aber entscheidend wohl die unglaubliche mentale Stärke. In dieser Form kann sie selbst einer Weltklasse-Athletin wie Michaela Polleres gefährlich werden”, lobte ÖJV-Headcoach Yvonne Snir-Bönisch. Es ist die erste Junioren-WM-Goldmedaille für Österreich seit 13 Jahren (Bernadette Graf, Kapstadt 2011).

Für Junioren-WM-Gold gibt es auch für die allgemeine Klasse 700 Weltranglisten-Punkte. Damit sollte die 20-Jährige in die Top-40 des IJF-Rankings rutschen.