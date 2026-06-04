Jungstar Yamal könnte für Spaniens WM-Auftakt fit werden

Von: apa

Spaniens Jungstar Lamine Yamal könnte zum WM-Auftakt fit werden. Teamchef Luis de la Fuente stellte am Mittwoch einen Einsatz des Barcelona-Stürmers am 15. Juni gegen Kap Verde in Aussicht. “Das heißt nicht, dass er spielt, wir werden sehen. Vielleicht für ein paar Minuten”, sagte De la Fuente. Yamal hat wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit April kein Spiel mehr bestritten. Befürchtet wurde, dass der 18-Jährige in den Gruppenspielen nicht zur Verfügung steht.

Nach der Partie gegen den Irak am Donnerstag in La Coruna bestreitet der Europameister noch einen WM-Test gegen Peru in Mexiko am kommenden Montag. Danach geht es für die Spanier ins WM-Camp in Chattanooga (Tennessee). Weitere Gruppengegner neben Kap Verde sind Saudi-Arabien und Uruguay.