KAC setzt sich erstmals in dieser Saison an Ligaspitze

Der KAC hat am Samstag mit einem Sieg im Schlagerspiel der ICE Hockey League gegen die Black Wings Linz zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenführung übernommen. Der Rekordmeister aus Klagenfurt setzte sich zu Hause mit 4:2 (2:0,2:2,0:0) durch und führt einen Zähler vor Titelverteidiger Salzburg und Fehervar. Die “Bullen” verabsäumten den Sprung auf Rang eins, mit einer 2:3-Niederlage nach Verlängerung bei den Pioneers Vorarlberg.

Das Topduo hat erst 34 Partien absolviert, Fehervar und die viertplatzierten Linzer, die neun Zähler hinter Rang eins liegen, schon 35. Der HC Innsbruck verbesserte sich mit einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung bei Asiago auf Platz fünf. Der VSV schaffte dank einem 7:1 bei Schlusslicht Graz99ers den Sprung in die Top sechs. Punktgleich dahinter nur noch Siebenter ist der HCB Südtirol aufgrund eines Heim-1:4 gegen die achtplatzierten Pustertal Wölfe. Kein Erfolgserlebnis gab es für den Elften Vienna Capitals, der vor eigenem Publikum dem Neunten Olimpija Ljubljana mit 3:6 unterlag.

Matchwinner für den KAC war Nick Petersen mit zwei Toren und einem Assist. Der Kanadier war in die Entstehung des 1:0 durch Paul Postma involviert (4.), wenig später stellten die Kärntner durch Simeon Schwinger auf 2:0 (7.). Im Mitteldrittel besorgte Petersen die Tore zum 3:1 (27.) und 4:2-Endstand (32./Powerplay). Für die Linzer waren Matthew Mackenzie (26./Powerplay) und Emilio Romig (29.) erfolgreich. Die Black Wings kassierten ihre fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen und verloren den Anschluss an das Spitzentrio. Der KAC siegte zum vierten Mal in Serie und konnte in den jüngsten zwölf Partien immer punkten.

Die Salzburger retteten sich dank eines Doppelschlags von Drake Rymsha (53.) und Tyler Lewington (54.) zum späten 2:2 in die Overtime, in der Guus van Nes (63./PP) zum Matchwinner für die Vorarlberger avancierte. Ebenfalls erst in der Verlängerung kürte sich Innsbruck zum Sieger. Beim Gastspiel bei Asiago gelang Corey Mackin schon acht Sekunden nach Wiederbeginn der entscheidende Treffer. Es war ein Happy End, nachdem zuvor eine 3:0-Führung aus der Hand gegeben worden war.

Beim Kantersieg der Villacher gab es sechs verschiedene Torschützen aufseiten der Gäste, einzig Elias Wallenta konnte sich über einen Doppelpack freuen. Die Caps gaben gegen Ljubljana eine 2:1-Führung nach dem ersten Abschnitt aus der Hand. Die Slowenen sorgten mit vier Toren in Drittel zwei für die Wende. Nach dieser Niederlage liegen die Caps bei einem Spiel weniger nun bereits zwölf Punkte hinter den zehntplatzierten Pioneers bzw. einem Platz im Pre-Play-off.