Kanu: Starke Leistung von Lars Aaron Senoner

Von: ka

Valstagna – Mit einem Sieg und weiteren Podestplätzen hat Lars Aaron Senoner vom SC Meran/Raiffeisen-Torggler beim ECA Junior Slalom Cup in Valstagna ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Die traditionsreiche Rennserie zählt zu den wichtigsten internationalen Nachwuchsveranstaltungen im Kanuslalom und lockte Athleten aus ganz Europa und darüber hinaus an die Brenta.

Der für die Junioren-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft qualifizierte Meraner gehörte in beiden Bootsklassen zu den stärksten Athleten des Wochenendes. Im zweiten Rennen am Sonntag gewann Senoner den Kajak-Einer der U18. Auch im Canadier-Einer überzeugte er mit den Plätzen zwei und drei und sicherte sich damit einen Podestplatz in der Gesamtwertung. „Ich habe in den letzten Wochen mit meinem neuen Trainer Hansjörg Mayr intensiv trainiert und bin sehr froh, dass besonders die Laufzeiten sehr gut waren.

Leider haben mich einige Torberührungen jeweils den Sieg gekostet, das muss ich bis zur WM noch verbessern“, erklärte Senoner.

Ebenfalls für ein Spitzenergebnis sorgte Sara Furlan. Die Meranerin belegte im Kajak-Einer der weiblichen U18-Kategorie die Plätze vier und drei und erreichte damit Rang vier in der Gesamtwertung. Nach der knapp verpassten WM-Qualifikation zeigte sie erneut ihre starke Form. „Mein vierter und dritter Platz am Wochenende trösten mich für die verpasste WM-Qualifikation. Nun schaue ich, bei der ECA-Rennserie mein Bestes zu geben“, sagte Furlan.

Auch Jacopo Vicentini konnte trotz eines Missgeschicks zufrieden auf das Wochenende zurück blicken. Seine Zeiten und sein Fahrstil lassen erkennen, dass Potenzial für Spitzenplatzierungen vorhanden ist und in den kommenden Rennen noch viel möglich sein wird. Ebenfalls am Start waren Filippo Vicentini und Jakob Tribus.

Für die SC Meran Athleten geht es am nächsten Wochenende in Flattach (Österreich) bei der nächsten Etappe des ECA Junior Slalom Cup weiter.

Ergebnisse:

ECA Junior Slalom Cup, Samstag

Canadier-Einer, männliche Junioren (U18): 1. Riccardo Pontarollo (ITA); 2. Damjan Hohnjec (HRV); 3. Lars Aaron Senoner (SC Meran/Raika-Torggler)

Kajak-Einer, männliche Junioren (U18): 1. Riccardo Pontarollo (ITA); 2. Johann Schmidt (GER); 3. Marco Bacchin (ITA); 24. Lars Aaron Senoner; 31. Jakob Tribus (beide SC

Meran/Raika-Torggler)

Kajak-Einer, weibliche Junioren (U18): 1. Helene Schmidt (GER) 2. Isabel Lovato (ITA); 3. Lucy Crino (USA); 4. Sara Furlan (SC Meran/Raika-Torggler)

Kajak-Einer, männliche Junioren (U16): 6. Jacopo Vicentini (SC Meran/Raika-Torggler) Kajak-Einer, männliche Junioren (U14): 30. Filippo Vicentini (SC Meran/Raika-Torggler)

ECA Junior Slalom Cup, Sonntag

Canadier-Einer, männliche Junioren (U18): 1. Pontarollo; 2. Senoner; 3. Hohnjec Kajak-Einer, männliche Junioren (U18): 1. Senoner; 2. Pontarollo; 3. Bacchin; Kajak-Einer, weibliche Junioren (U18): 1. Lovato 2. Crino; 3. Furlan; Kajak-Einer, männliche Junioren (U16): 19. Jacopo Vicentini

Kajak-Einer, männliche Junioren (U14): 22. Filippo Vicentini