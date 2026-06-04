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Sebastian Käferle und seine Oberwarter vergeben Titel-Matchball

Kapfenberg erzwingt Showdown um Basketball-Meistertitel

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 20:37 Uhr
Sebastian Käferle und seine Oberwarter vergeben Titel-Matchball
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Die Basketball-Superliga der Männer (BSL) geht in einen finalen Showdown. Die Kapfenberg Bulls erzwangen am Donnerstag mit einem 88:80-Sieg nach Aufholjagd in der zweiten Hälfte bei den Oberwart Gunners ein entscheidendes fünftes Finalspiel. In diesem haben die Kapfenberger als bestes Team der regulären Saison am Samstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) Heimrecht. Zur Pause führte Oberwart noch 54:42, der dritte Meistertitel in Serie könnte den Burgenländern nun aber entgleiten.

Die Kapfenberger, die bis dahin kein Play-off-Spiel verloren hatten, kamen in der “best of five”-Finalserie nach 0:2-Führung zurück. Den ersten Matchball hatte Oberwart am Samstag mit einer 57:70-Niederlage nach schwachem Start in Kapfenberg vergeben. In der eigenen Halle schien alles angerichtet für den Titel-Hattrick. Im dritten Viertel startete Kapfenberg, begünstigt von zahlreichen Oberwarter Ballverlusten, aber sein Comeback.

Mit sechs Punkten Rückstand ging es ins Schlussviertel, dort übernahmen die Kapfenberger durch einen von Deante Johnson illegal geblockten Korbleger von Andrew Jones 3:43 Minuten vor Schluss mit 75:73 erstmals die Führung. Ein 12:0-Lauf der Bulls zum 81:73 brachte letztlich die Wende. Topscorer der Partie war Kapfenbergs Liga-MVP Jones mit 24 Punkten, Quinton Green kam auf 20. Die Oberwarter wurden von Ian Martinez Carrillo mit 19 Zählern angeführt, im Schlussabschnitt verließ sie aber das Wurfglück.

Ärger bei Oberwart-Coach Leitner

“Wir haben aufgehört zu exekutieren und angefangen zu improvisieren. Ich verstehe nicht, warum”, kritisierte Oberwart-Trainer Horst Leitner. “Wir haben gezaubert.” Sein Gegenüber, Kapfenberg-Coach Klym Artamonov, sah einen Sieg der Mentalität: “Das Wichtigste war, unseren Kopf zu kontrollieren, uns nicht auf Provokationen einzulassen und dem Matchplan treu zu bleiben. Am Samstag warte nun “ein großes Event für die Liga und für das Land”. Kapfenberg hofft auf den achten Meistertitel, den ersten seit 2019. Oberwart hat die Trophäe bisher viermal geholt, zuletzt zweimal in Folge.

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