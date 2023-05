Karate Mühlbach erfolgreich beim Italienpokal in Schio

Schio/Mühlbach – Der größte Erfolg für Karate Mühlbach beim Italienpokal am Wochenende war Platz vier in der Gesamtwertung im Kata (Formwettkampf), da diese Gesamtwertung gleichsam die Auszeichnung der Vereine mit der besten Nachwuchsarbeit widerspiegelt.

In Schio (VI) fand am Wochenende der Italienpokal der FIK (Federazione Italiana Karate) statt. Dabei handelt es sich um das wichtigste Karate-Turnier des Jahres für Farbgurte. Karate Mühlbach hat mit 15 Athleten in der Disziplin Kata (Formwettkampf) und mit vier Athleten im Kumite (Zweikampf) teilgenommen.

Als anvisiertes Ziel galt es, dass alle Teilnehmer von Karate Mühlbach das Finale der besten acht Athleten erreichen und damit wertvolle Punkte für die Gesamtwertung gewinnen.

Tatsächlich haben ausnahmslos alle Athleten dieses Ziel erreicht, was sich am Ende rechnen sollte und in der Gesamtwertung Platz vier ergab. Erstmalig hat Karate Mühlbach in seiner Geschichte dieses deutliche Ausrufezeichen gesetzt.

Die intensiven Vorbereitungen der vergangenen Wochen haben ihre Früchte gebracht – insgesamt sieben Podestplätze hat Karate Mühlbach im Kata gewinnen können: Gold holte sich einmal mehr Frida Schweiger, während in ihren jeweiligen Kategorien Karin Pezzei, Darko Ostojic und Maria Peintner Silber gewonnen hatten; auf den dritten Podestplatz sind Paula Schönegger, Emilia Bruni und Emma Peintner gekommen. Auf den unglücklichen vierten Platz (aber trotzdem mit wertvollen Punkten für das Team) gekommen sind Paul Fischnaller, Madleen Unterhuber, Julia Mair und Jasmin Kurtovic, während Laura Grünfelder auf Platz fünf und Laura Peintner, Gabriela Huber und Greta Fischer jeweils auf Platz sechs gekommen sind.

Im Kumite konnte Frida Schweiger den obersten Podestplatz gewinnen, während Darko Ostojic und Madleen Unterhuber Silber gewonnen haben; Laura Peintner ist auf Platz vier gekommen.

„Es war ein Wochenende mit großartigen Leistungen, auch mit viel Spaß, vor allem aber ein Turnier, bei dem einmal mehr die große Stärke von Karate Mühlbach deutlich wurde, nämlich unser großartiger Teamgeist, der diese Karate-Schule auszeichnet“, so Trainer Martin Pezzei.