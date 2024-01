Karl-Sieg im Weltcup-Parallel-PGS in Scuol

Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl hat am Samstag den Parallel-Riesentorlauf in Scuol gewonnen. Der Niederösterreicher setzte sich im großen Finale gegen den Slowenen Tim Mastnak durch und bejubelte seinen 21. Weltcup-Einzelsieg. Andreas Prommegger gewann sein Rennen um Platz drei gegen Roland Fischnaller aus Italien, Claudia Riegler unterlag in ihrem der Japanerin Tsubaki Miki und wurde Vierte.

Die 50-jährige Riegler musste sich im Semifinale der späteren Siegerin Lucia Dalmasso aus Italien geschlagen geben. Platz zwei ging an Jasmin Coratti (ITA). Der 43-jährige Prommegger hatte im Semifinale gegen Landsmann Karl das Nachsehen. Arvid Auner schied im Viertelfinale aus, für Sabine Schöffmann, Fabian Obmann und Alexander Payer war im Achtelfinale Endstation.

“Es ist schön, dass ich das immer noch habe, diese Eigenschaft, wenn ich mich so gezielt darauf vorbereite, dass es wirklich so funktioniert”, sagte Karl, der den Sieg unbedingt wollte. “Wunderschön, dass es so funktioniert hat. Es ist gewaltig und macht so Spaß, hier zu fahren. Es ist wie Freifahren im Rennmodus.” Es war für ihn der zweite Saisonsieg nach jenem in Cortina d’Ampezzo Mitte Dezember.